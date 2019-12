Sträucher und Streitereien Oberriet tut etwas für die Natur. Man möchte sie aber auch geniessen. Was teils den Verbänden nicht recht ist. 28.12.2019, 05.00 Uhr

Im Herbst halfen Schüler des Oberstufenzentrums Oberriet, 3000 Sträucher zu setzen. Bild: pd

Überall drohen Lebensräume verloren zu gehen. In Oberriet wirken Schüler der auf die Dauer verheerenden Entwicklung entgegen: Sie unterstützten diesen Herbst die Mitarbeiter der Rheinregulierung und pflanzten zusammen mit jenen aussen am Hochwasserdamm des Rheins 3000 einheimische Sträucher, vom Schützenhaus hinab bis in die Gegend Balanggen-Loseren. Die Rheinregulierung hat hier von Januar bis August den Hochwasserdamm verstärkt und am Dammfuss eine Interventionspiste gebaut.