Strassenbauarbeiten am «Löwenweg» in Thal beginnen bald Die Überbauung auf dem Grundstück östlich der Dorfstrasse in Thal ist soweit fertig erstellt, dass die Erschliessungsstrasse «Löwenweg» neu erstellt werden kann. 05.05.2020, 05.00 Uhr

Die Strassenbauarbeiten am «Löwenweg» können beginnen. Symbolbild: Claudio Thoma

(gk) Die Überbauung auf dem Grundstück östlich der Dorfstrasse in Thal ist soweit fertig erstellt, dass die Erschliessungsstrasse «Löwenweg» instandgestellt bzw. neu erstellt werden kann. Die Technischen Betriebe haben ihre Leitungen in diesem Bereich erneuert und die Strassenabschlüsse sind saniert. Die jetzt noch fälligen Strassenbauarbeiten wurden nach erfolgter Submission der Firma Bernhard Frei AG vergeben.

Oberflächenwasser kann jetzt ablaufen

Im Bereich der Lindenstrasse wurde durch die Gemeinde ein massiver Einlaufschacht erstellt, der so dimensioniert ist, dass er in kürzester Zeit grosse Mengen Oberflächenwasser aufnehmen und ableiten kann. In der Vergangenheit wurden die Liegenschaften im Einlenkerbereich Lindenstrasse/Wolfsgrueb bei starken Regenfällen regelmässig stark in Mitleidenschaft gezogen.

Sämtliche Massnahmen wie die Erhöhung der Stellriemen brachten nicht den gewünschten Erfolg, da die in diesem Bereich bestehende Kanalisation die anfallende Regenmenge nicht aufzunehmen vermag. Die Tiefbauarbeiten wurden durch die Firma Keller Bauunternehmung ausgeführt, die Strassenbauarbeiten durch die Firma Morant AG.