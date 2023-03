St.Margrethen: Areal Alp soll zum Quartier Bahnhof Ost werden

St.Margrethen Wohnen, Ausbildung und Gewerbe: Areal Alp soll zum Quartier Bahnhof Ost werden Die Gemeinde will das Areal Alp südlich des Bahnhofs neu strukturieren. Am Montag informierte sie die Bevölkerung zum zweiten Mal. Aktuell liegen Teilzonen-, Teilstrassen- und Sondernutzungsplan auf. Monika von der Linden 01.03.2023, 05.00 Uhr

Projektentwickler Beat Vetterli (CEO RLC Immoprojekt AG in Rheineck, links) erklärt den Einwohnerinnen und Einwohnern von St.Margrethen, wie das Areal Alp gestaltet und genutzt werden soll.

Das Areal Alp liegt südlich des Bahnhofs. Der Gemeinderat möchte die Fläche am Verkehrsknoten derart neu strukturieren, dass Wohnen, Ausbildung und Gewerbe vertreten sind und der Bahnhof auf der Ostseite einen Abschluss erhält. Das Areal soll als Einheit wahrgenommen werden und zum Quartier Bahnhof Ost werden.

«Das Projekt ist unsere Antwort auf die Herausforderung, die sich uns raumplanerisch stellt», sagte Reto Friedauer am Montag zu den etwa 50 Einwohnenden am Infoanlass. Der Gemeindepräsident sprach damit Vorgaben des Bundes an. Sie besagen, dass Gemeinden sich nach innen verdichten und die Aussenräume mit begrünten Freiflächen und öffentlichen Wegen gestalten müssen.

Ergebnisse der Mitwirkung umgesetzt

Die Gemeinde und der Investor, die RLC Immoprojekt AG in Rheineck, begannen vor fünf Jahren mit der Planung. Inzwischen ist das Projekt fortgeschritten. Im vergangenen Sommer führte der Gemeinderat die Mitwirkung der Bevölkerung durch (diese Zeitung vom 25. August 2022).

Es folgten punktuelle Anpassungen, aber keine grundlegenden Änderungen. Unter anderem gab der Kanton Hausaufgaben auf. Ein Punkt betrifft den Bahnhofplatz, der dem Gebäude direkt vorgelagert werden soll. «Er soll grüner werden und mehr Atmosphäre erhalten», sagte Projektentwickler Beat Vetterli. Es sind mehr Bäume zu setzen und Sitzgelegenheiten aufzustellen. Das Erdgeschoss wird 3,5 statt 3 Meter hoch. «Das hat keinen Einfluss auf die Gesamthöhe.» Die Innenfläche des Quartiers wird autofrei. Dafür wird eine nicht öffentliche Tiefgarage mit 150 Stellplätzen errichtet. Sie wird von einer Stichstrasse von der Industriestrasse her erschlossen.

Teilzonenplan soll das Projekt beschleunigen

In der aktuellen Phase legt der Gemeinderat drei Planauflagen öffentlich auf. Raumplanerin Nicole Hürlimann (ERR Raumplaner AG in St.Gallen) erläuterte die Instrumente.

Der Teilzonenplan betrifft das ganze Areal. Es soll zur Schwerpunktzone werden. Die Zonenart gibt es seit dem Jahr 2017. Sie dient Projekten, mit denen die Struktur verändert wird, und als Ergänzung zum Baureglement. Im Beschrieb einer Schwerpunktzone müssen Ziele und Nutzung dargelegt werden. Der Teilzonenplan ermöglicht es, Projekte zu trennen und so das Verfahren unter Umständen zu beschleunigen. Für den Fall, dass der Nachtrag zum bestehenden Baureglement über Einsprachen blockiert wird, könnte man auf der Grundlage der Schwerpunktzone handeln.

Der Sondernutzungsplan basiert auf dem Teilzonenplan. Hier ist festgeschrieben, dass der Güterschuppen denkmalpflegerisch erhalten bleibt, wo und wie hoch gebaut werden darf sowie nach welchen Kriterien der Bahnhofplatz gestaltet wird. Im Teilstrassenplan ist die Erschliessung des neuen Quartiers beschrieben. Zum Beispiel ist festgelegt, dass die erwähnte Stichstrasse und ein Abschnitt der Industriestrasse ein Trottoir erhalten.

Zur Zeit ist vorgesehen, dass RLC die Bauten auf den eigenen Grundstücken in einer Etappe realisiert. Zwei Grundstücke, die externen Parteien gehören, werden zwar in die Planung einbezogen, die Eigentümer haben aber nicht vor, sie in den nächsten Jahren zu bebauen.