St.Margrethen: Majlinda Sulejmani tritt gegen Hansruedi Köppel an

Interview FCSG-Sportchef Alain Sutter über den plötzlichen Abgang von Guindo, die Zukunft von Stergiou und sein persönliches WM-Abenteuer in Katar

St.Gallens Sportchef Alain Sutter ist am Sonntag im Trainingslager in Spanien eingetroffen. Der 54-jährige frühere Schweizer Internationale äussert sich im Interview über die Suche nach Spielern sowie Begegnungen mit Fussballlegenden in Katar. Sutter erklärt zudem, weshalb er Leonidas Stergiou kein neues Vertragsangebot unterbreitet.