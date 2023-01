St.Margrethen: Molkerei und Mosterei Caviezel schliesst Laden

St.Margrethen «Läden wie der unsere sterben aus»: Molkerei und Mosterei Caviezel schliesst Laden und ist künftig in einem Verkaufswagen Ingrid und Florian Caviezel geben nach über 30 Jahren ihren Laden auf und verkaufen ihre Spezialitäten künftig in einem Verkaufswagen. Wichtigster Grund für die Veränderung ist der Mangel an Fachpersonal. Maria Kobler Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Noch ist er leer, das ändert sich aber: Ab Februar verkaufen Ingrid und Florian Caviezel ihre Spezialitäten im Käseverkaufswagen. Bild: Maria Kobler

Ein Mann packt in der Molkerei und Mosterei Caviezel Milch, Käse, Fondue, Butter, Früchte und Fleischkäse in seinen Korb. Derweil räumt eine Angestellte alte Dekorationsgegenstände aus dem Lager im oberen Stock. Zügeln ist angesagt. Denn nur noch bis Ende Januar ist der Laden an der Grenzstrasse 8 offen. Das Ehepaar Caviezel hat den Mietvertrag gekündigt. «Für unsere treuen Kundinnen und Kunden tut es mir leid», sagt Ingrid Caviezel. «Aber wir müssen auch an uns selber denken.»

Die Tage der Caviezels sind lang. Die 60-Jährige arbeitet elf Stunden am Tag, am Mittwoch hat sie frei. Ihr ein Jahr älterer Mann ist jeweils zwölf Stunden an sechs Tagen pro Woche für das Geschäft im Einsatz. Eigentlich wollten sie aufgrund ihres Alters kürzertreten. Stattdessen mussten sie immer mehr arbeiten, weil es an Fachpersonal mangelt. «Das ist unser grösstes Problem», sagt Florian Caviezel. Im vergangenen Jahr haben sie deswegen die Winterferien abgesagt. «Und im Sommer machten wir zum ersten Mal zwei Wochen Betriebsferien, weil wir eine Pause brauchten.»

«Das Konsumverhalten hat sich verändert»

Das Image und die Entlöhnung des Verkaufspersonals dürften besser sein. «Im Verhältnis zu dem, was Verkäuferinnen und Verkäufer leisten, verdienen sie viel zu wenig», sagt das Unternehmerpaar. Viele junge Leute möchten nicht mehr Vollzeit arbeiten und auch nicht am Samstag. «Die Freude am Job fehlt», fügt Ingrid Caviezel hinzu.

Neben fehlendem Personal spüren die Caviezels die Konkurrenz durch Coop, welcher im Juni 2021 in der Nähe eine Filiale eröffnet hat. Auch Tankstellenshops würden kleinen Geschäften Kundschaft wegnehmen, da sie längere Öffnungszeiten haben. Das Konsumverhalten habe sich verändert.

«Läden wie der unsere sterben aus», sagt der Geschäftsführer. «Frau Müller, die ihre Butter-Mödeli und ihren Käse nur bei uns kauft, gibt es nicht mehr.» Sie hätten aber Kundinnen und Kunden, die seit 30 Jahren bei ihnen einkaufen. «Manche kommen täglich zu uns», sagt Ingrid Caviezel. «Sie schätzen es auch, mit uns zu reden.»

Sortiment erweitert, Milchtour eingestellt

Seit 1990 betreiben Ingrid und Florian Caviezel die Mosterei. Im Mai 1992 kam die Molkerei hinzu und sie fingen mit einem kleinen Laden von 27 Quadratmetern an. Acht Jahre später zogen die Quereinsteiger – sie ist gelernte Floristin, er gelernter Landwirt – an den jetzigen Standort und bauten ihr Sor­timent aus.

Neben Milchprodukten verkaufen die Caviezels Obst, Gemüse, Teigwaren, Non- Food-Artikel, Karten und Dekos. Bis 2005 war Florian Caviezel zusätzlich als Milchmann unterwegs und lieferte Milch, Käse oder Joghurts nach Hause.

«Nun entwickeln wir uns zurück und beschränken uns auf unser Kerngeschäft», sagt der 61-Jährige. Zwei der zehn Angestellten haben per Ende Januar die Kündigung erhalten. Die anderen werden im Verkaufswagen weiterbeschäftigt. Dieser steht ab dem 1. Februar vor ihrer Mosterei an der Kirchstrasse 40 und wird jeweils am Morgen geöffnet sein.

Das Käsesortiment, zu dem 21 Sorten Raclettekäse gehören, soll bleiben, Fondue ist ebenfalls im Angebot, eventuell werden auch Milch, Butter und Rahm verkauft. Der heisse Fleischkäse zum Znüni wird künftig nur noch am Freitag ab 8.30 Uhr angeboten oder auf Vorbestellung bis am Tag zuvor für zwölf Personen.

Partyservice und Erlebnisraclette sind beliebt

Weiterhin bestehen bleibt der Partyservice. «Die Nachfrage steigt», sagt Florian Caviezel. «Im Herbst gibt es viele Hochzeiten.» Dass ihre Apéros beliebt sind, zeigen die zahlreichen Dankeskarten, die im Büro über dem Laden hängen. «90 Prozent der Leute kennen uns schon und engagieren uns aufgrund von Empfehlungen», sagt er. «Das ist die beste Werbung.»

Ein Renner ist das Erlebnis­raclette, eine Art Tischgrill über dem Feuer. Caviezel hat den Grillring, bei dem rundherum kleine Bratpfannen mit Raclette­käse hingestellt und in der Mitte Fleisch gebraten werden kann, selbst entwickelt. Insgesamt hat er zwölf Grills mit Ausrüstung für 300 Personen. Fast jedes Wochenende sind sie im Einsatz. Besonders gefragt waren sie für Weihnachtsessen. Der Grill bleibt während drei Stunden warm. «Wer einmal dabei war, ist begeistert», freut sich Florian Caviezel.

Trotz Ladenschliessung wird es für Caviezels kaum zusätzliche Freizeit geben. Sie wünschen sich, dass sie ihr Pensum auf 100 Prozent verringern können. Und Ingrid Caviezel freut sich auf ruhigere Mittagspausen.

Hinweis: Am 4. Februar gibt es eine Eröffnungsdegustation mit Raclettekäse beim Verkaufswagen. www.molkicaviezel.ch

