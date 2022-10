Kinder basteln Herbstgruss

St.Margrethen «Ich führe dieses Angebot schon seit Jahren durch, und es war immer ausgebucht»: Kinder basteln einen Herbstgruss Zehn Mädchen suchten nach den schönsten Kürbissen für eine herbstliche Pflanzendeko. Und das an zum Teil sonderbaren Orten. Eva Kuratli 08.10.2022, 05.00 Uhr

Die Mädchen haben sich viel Mühe gegeben, eine herbstlich geschmückte Schale zu gestalten. Bild: PD

Damit sich die Kinder während den dreiwöchigen Schulferien nicht langweilen müssen, gibt es erneut den Ferienpass Am Alten Rhein. Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse können in der ersten Woche der Herbstferien verschiedene Kurse besuchen, wie zum Beispiel das Angebot «Herbstschale gestalten» bei Gartenbau Meister in St.Margrethen.