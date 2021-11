St.Margrethen Filigrane Schnitte im Kalender Sonja Züblin gestaltete mit ihren Scherenschnitten den neuen Gravag-Kalender. Erstmals erscheint dieser in Schwarz-Weiss. 20.11.2021, 05.00 Uhr

An einem einzigen Baum arbeitet die Schnittkünstlerin Sonja Züblin rund 300 Stunden.

Die 63-Jährige lebt und arbeitet in Schwarzenbach und gilt unter denen, die sich mit der Kunst der Scherenschnitte auskennen, als eine der renommiertesten Kunstschaffenden in diesem Bereich in der Schweiz. Einen Kalender hat sie bis zur Anfrage der Gravag jedoch noch nie gestaltet und freute sich über den Auftrag.