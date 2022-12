St.Margrethen Die Theatergruppe Heldsberg probt eine turbulente Komödie Die Schauspieler der Theatergruppe Heldsberg proben zurzeit das Stück «Ich weiss vo nüüt». Nach der langen Pause ist die Gruppe voller Enthusiasmus. 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die Schauspielenden sind bereits fleissig am Proben. Bild: PD

Im letzten Jahr musste mitten in der laufen­den Probenarbeit, aufgrund der sich damals verschlechternden Pandemiesituation, entschieden werden, die Proben zu stoppen und die Produktion des Theaterstücks um ein Jahr zu verschieben. Nach der langen Pause ist die Gruppe voller Enthusiasmus, Motivation und Tatendrang in die neue Produktion gestartet. Das OK hat sich formiert und es wird bereits in­tensiv bei regelmässig stattfindenden Sitzungen an organisatorischen Plänen und deren Umsetzung gearbeitet. Bühne, Gestaltung, Einrichtung, Gas­tronomie, Kostüme, Flyer, Da­ten sind nur einige der Aufgaben, die es zu organisieren gilt.

Es wird bereits eifrig geprobt

Ebenso aktiv sind die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich unter der Regie von Michael Weder zu den wöchentlich stattfindenden Probenterminen treffen, um am neuen Theaterstück zu arbeiten. Das Stück «Ich weiss vo nüüt», im Original geschrieben von Dani von Wattenwyl, wurde von Regisseur Michael Weder bearbeitet und für die Theatergruppe Heldsberg pfiffig, originell und mit einem Augenzwinkern umgeschrieben. Die Geschichte dreht sich im Wesentlichen um zwei gut befreundete Staatsanwältinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und sich in eine heikle Lage gebracht haben.

Sie versuchen nun mit allen erdenklichen Mitteln, die Situation nicht eskalieren zu lassen, um ihrem Ruf nicht zu schaden. Eine umtriebige Politikerin der höchsten Kategorie, die etwas Entspannung und Abwechslung vom politischen Alltag und Unterschlupf sucht; ein Herr, dessen Herkunft mehr als zweifelhaft ist; ein Kommissar, der dank seinem feinen Gespür für Ungereimtheiten konsequent seine Spur verfolgt und nicht locker lässt, und ein Ehemann, der früher als geplant zu Hause auftaucht. So kommt es wie es kommen muss: Chaos pur aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt – die vertrackte Geschichte nimmt ihren Lauf.

Eine witzige und turbulente Komödie

Das Publikum darf eine witzige, turbulente Komödie erwarten, bei der die Lachmuskeln ordentlich zu tun bekommen – so viel kann schon verraten werden. Die Premiere findet am 3. März 2023 in der Rheinauhalle in St.Margrethen statt. Die weiteren Daten sind der 4., 5., 10., 11. und 12. März. Bereits ab dem 11. Januar startet der Vorverkauf der Tickets. Es durchaus eine Möglichkeit, Theaterbegeisterte mit einem Gutschein als Weihnachtsgeschenk zu überraschen. Alle weiteren Informa­tionen finden sich auf www.heldsberg-theater.ch. (pd)