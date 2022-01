St.Margrethen: Steuerfuss wird wieder zum Thema

St.Margrethen Die erwarteten negativen Effekte blieben aus: Steuerfuss wird wieder zum Thema Die Gemeinde St.Margrethen hat 2021 3,3 Mio. Franken mehr eingenommen als budgetiert. Die erwarteten negativen Effekte der Pandemie und der Steuerreform sind nicht eingetreten. Eine erneute Steuersenkung steht zur Diskussion. Benjamin Schmid Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde St.Margrethen hat 2021 deutlich mehr Steuern eingenommen als erwartet. Bild: Michel Canonica

Vor einem Jahr hätte der St.Margrether Steuerfuss angesichts grosser finanzieller Herausforderungen in den kommenden Jahren bei 114 % belassen werden sollen. Das Stimmvolk entschied am 11. April 2021 jedoch anders und lehnte Budget und Steuerfuss an der Urne äusserst knapp ab. Damals machten 23 Stimmen den Unterschied. Wenige Wochen später sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung deutlich für das korrigierte Budget und eine Steuersenkung aus.