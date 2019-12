Stimmige Adventsharmonien in Berneck Wirklich jeder Platz war besetzt beim Konzert von Not absolutely Classical, organisiert vom Kulturforum Berneck. Max Pflüger 17.12.2019, 05.00 Uhr

Das Ensemble Not absolutely Classical mit der Bernecker Sängerin Britta T. begeisterte im stimmig ausgeleuchteten Kirchenraum. Bild: mp

Die besondere Qualität der Musik und das stimmige Lichtdesign machen seit mehreren Jahren den guten Ruf des Bernecker Adventskonzerts aus. Das weiss man inzwischen weit über die Dorfgrenzen hinaus. Aus dem ganzen Rheintal kamen darum auch dieses Jahr wieder Musikliebhaber herbei und füllten die evangelische Kirche bis auf den letzten Platz. Die Organisatoren vom Kulturforum Berneck mussten sogar zusätzliche Stühle aufstellen.

Für das Lichtdesign zeichnete dieses Jahr Andi Sieber aus Rebstein verantwortlich. Zwischen den musikalischen Vorträgen las Christa Wild besinnliche Kurzgeschichten und Gedichte von Franz Hohler, dem belgischen Theologen Petrus Ceelen und anderen Autoren.

Ein Ensemble mit meisterhaften Solisten

Eigens für dieses Konzert hat der bekannte Rheintaler Saxofonist Peter Lenzin ein Ensemble zusammengestellt: Not absolutely Classical mit Claire Pasquier (Piano), Helen Moody (Oboe), Saki Hatzigeorgiou (Gitarre) und der Bernecker Sängerin Britta T.

Die aufgeführten Werke reichten von israelischen Klezmerklängen über eine Kantate von Johann Sebastian Bach, Filmmusik von Enrico Morricone und spanische Tanzlieder bis hin zu Eigenkompositionen von Peter Lenzin. Alle vier Musiker ebenso wie die Sängerin präsentierten sich als kompetente Virtuosen, jeder ein Meister auf seinem Instrument.

Alles immer swingend

Solistisch sowie im Zwiegespräch zwischen zwei unterschiedlichen Instrumenten erklangen unterhaltsame und formschöne Klangwelten in wechselnden Besetzungen, immer swingend, nahe am Jazz arrangiert. Die Begeisterung für diese Art Musik zog sich durch das ganze Konzert bis hin zum mit Spannung erwarteten Schlusslied, dem wohl bekanntesten amerikanischen Weihnachtslied «White Christmas» von Irving Berlin. Nach stürmischem Applaus stimmten Not absolutely Classical und Britta T. dieses Lied als Zugabe noch einmal an. Zwischen den adventlich-jazzigen Werken von Peter Lenzin und seinem Ensemble musizierte die junge Panflötistin Nadine Canal-Büchel zusammen mit ihrem Gatten, dem Organisten Dario Canal.

Ein harmonisches Paar

Gefühlvoll und virtuos interpretierten sie zusammen das alte, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts überlieferte Adventslied «Adeste fideles», das traditionelle, aus Pommern stammende Winterlied «Leise rieselt der Schnee» und den Weihnachtsgospel «Mary’s Boychild». Seine Brillanz auf der Orgel zeigte Dario Canal im Solo «Weihnachts-Toccata» von Markus Frank Hollingshaus, geboren 1974 in Mainz am Rhein.