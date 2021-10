Stadler Rail stellt den neuen Standort in St.Margrethen vor

St.Margrethen «Wir bieten eine Plattform, auf der sich der Mensch entfalten darf»: Stadler Rail stellt 200 Gästen den neuen Standort vor Erstmals öffnete Zugbauer Stadler das neue Werk in St.Margrethen einem grösseren Publikum. 200 Gäste staunten. Bei den Führungen erklärten Stadler-Mitarbeitende Arbeitsprozesse. Hildegard Bickel 23.10.2021, 05.00 Uhr

Der Arbeitgeberverband Rheintal lud seine Mitglieder zu einer Werksbesichtigung bei Stadler Rheintal AG ein. Coronabedingt benötigte der Anlass vier Anläufe bis zur Durchführung und konnte schliesslich unter Einhaltung der 3G-Regel stattfinden. Das Interesse am Werk war gross. Die Züge werden in rund 16 Meter hohen Hallen gebaut. Bild: hb

Züge strahlen eine Faszination aus. Modernste Technik, verbunden mit Abenteuer und Schnelligkeit. Werden sie in nächster Nähe entwickelt und gebaut, weckt das die Neugier in der Bevölkerung. Die neuen, imposanten Hallen der Stadler Rheintal AG auf dem Altfeldareal gegenüber des Bahnhofs St.Margrethen sind seit April 2020 bezogen. Rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und fertigen dort massgeschneiderte Züge, vornehmlich Doppelstocktriebzüge, für den Schweizer und den internationalen Markt.

Für die Mitglieder des AGV Rheintal bot sich am Donnerstag die Gelegenheit, Einblicke in die Arbeitsprozesse im Werk zu erhalten. Nach mehrmaligem Verschieben sei es der erste Anlass seit langem, freute sich Präsidentin Brigitte Lüchinger. Bezogen auf die Schienenfahrzeuge beschrieb sie Stadler als Unternehmen, in dem sich «alles in Fahrt» be­finde.

Bei aller Strategie: Der Mensch steht im Zentrum

Entscheidet sich ein Unter­nehmen, dem Hochpreisland Schweiz treu zu bleiben, setze das Mut voraus, sagte Mar­kus Bernsteiner, CEO Stadler Rheintal, in seinem Referat über Mut und Veränderung: «Auch wenn es abgedroschen tönen mag: Es gibt keinen Fortschritt ohne Veränderung.»

Nach über 20 Jahren am Standort Altenrhein, wo Stadler noch immer in Miete ist, ist das Unternehmen mit dem Standort St.Margrethen konkurrenzfähig für die Zukunft aufgestellt. Zentral seien die Menschen im Unternehmen, betont Bernstei­ner.

«Als Arbeitgeber bieten wir eine Plattform, auf der sich der Mensch entfalten darf.»

Wenn dies gelinge, die Mitar­beitenden sich wohl fühlen, sei das in den Resultaten der Arbeit ersichtlich. Der wirtschaftliche Erfolg unterstreicht diese Philosophie. Letztes Jahr betrug der Umsatz des Schienenfahrzeugherstellers mit Hauptsitz in Bussnang 3,1 Milliarden Franken. «Die Zahlen stimmen», sagt CEO Markus Bernsteiner.

Bei den Führungen erklärten Stadler-Mitarbeitende Arbeitsprozesse. Bild: hb

Beim Schritt in die Produktionshallen der Stadler Rheintal AG verblüffen die Dimensionen. In den rund 16 Meter hohen Gebäuden befinden sich Züge in verschiedenen Bauphasen. Der Geruch von Farbe und Lack hängt in der Luft. Jede Komposition hat ihre Eigenheiten. Die Zahnrad-Triebzüge der Gornergrat Bahn im Wallis müssen anderen Ansprüchen gerecht werden als eine S-Bahn, die im städtischen Verkehr unterwegs ist. Mitarbeitende des Stadler- Teams beantworteten Fragen der Gäste und erklärten anspruchsvolle Prozesse beim Bauen der Züge. Bis ein sechsteiliger Doppelstockzug in Betrieb gesetzt werden könne, müsse er einer etwa 3000 Seiten umfassenden Prüfdokumentation standhalten können.

Tag der offenen Tür ist geplant

Die Verantwortlichen bei Stadler sind sich bewusst, dass das neue Werk in St.Margrethen auch in der breiten Bevölkerung Interesse auslöst. Bisher stand Corona einem Tag der offenen Tür im Weg. Eine Gelegenheit zur öffentlichen Besichtigung ist aber geplant.