Stabsübergabe Altstätten: Walter Segmüller ist neuer Rhodmeister Im Rahmen der ordentlichen Bürgerversammlung der Rhode Stadt und Vorstadt Altstätten wurde am Freitagabend im «Sonne»-Saal einstimmig Walter Segmüller zum neuen Rhodmeister gewählt. Er folgt auf Josef Popp. René Jann 17.05.2022, 05.00 Uhr

Rhodmeister Josef Popp (links) gratuliert seinem Nachfolger Walter Segmüller zur ehrenvollen Wahl ins Präsidium der Rhode Stadt und Vorstadt Altstätten. Bild: René Jann

Walter Segmüller wird das Präsidium der Rhodsverwaltung zum Jahreswechsel übernehmen. Einstimmig wurde zudem Kevin Steiger in die Verwaltung gewählt und sein Vater Urs Steiger für sein Wirken als Kassier während 32 Jahren mit Dank verabschiedet. Als neuer Kassier wirkt Norbert (Nörra) Rohner bereits seit Jahresbeginn.

Alp ohne Stacheldraht

Insgesamt 109 Stimmberechtigte konnte Josef Popp zum Bürgerabend begrüssen. Dabei gab er bekannt, dass am «Gmaawerk» auf der Chlosmeren wieder ein grosses Stück Wald eingezäunt werden konnte. Ziel sei es, die ganze Alp von den Stacheldrahtzäunen zu befreien. Popp informierte über die verschiedenen Holzschläge in der Forstwirtschaft: Rundenwald 630 Kubikmeter, Brendenwald 550 Kubikmeter, Fluh 200 Kubikmeter. Bis Ende August werde im Hafenwald der dritte Seilschlag ausgeführt. Dabei würden 400 Kubikmeter Nutz- und 100 Kubikmeter Brennholz anfallen. Die Durchforstung Knirbistobel mit einem Holzschlag von rund 400 Kubikmetern stehe noch an. Dabei hoffe man auf die Unterstützung der Luftwaffe, die das Holz ausfliegen werde.

Eindrücklich waren auch Bilder von der Einweihung des Begehungswegs beim Festplatz Hafenwaldhütte. In der Landwirtschaft, sagte Popp, seien die neuen Pachtverträge in Kraft getreten. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Pächterin Linda Schenk-Buschor und deren Vater Genard Buschor sei der Bodenverkauf von 885 Quadratmetern Land an die Gemeinde Oberriet für den Bau des Radstreifens an der Kriessernstrasse innert kürzester Zeit abgeschlossen worden. Im Mittleren See­graben hätten sich die Wassereinbrüche beruhigt. Die Melioration schlage für dieses Gebiet nun die Schaffung einer Ökofläche vor. Die Rhode treffe es mit rund vier Aaren Boden, für welche die Pachtverträge entsprechend angepasst würden.

Bei den Pflanzgärten gab es ein gutes Jahr abzuschliessen. Um eine bessere Übersicht zu bekommen, würden die Pächter nun angewiesen, für ihre Riethütten und Treibhäuschen eine Situationsskizze anzufertigen.

Geringer Verlust in der Kasse

Die Jahresrechnung schloss mit einem Minus von knapp 75 Franken ab. Das bilanzierte Eigenkapital wird mit 4361979 Franken ausgewiesen. Das Budget weist gegenüber dem Vorjahr keine grösseren Abweichungen aus. Für öffentliche Zwecke seien als Restzahlung an das Museum Altstätten Mehrausgaben von 42000 Franken vorgesehen. Jahresrechnung und Budget wurden einstimmig genehmigt.

Diskussionslos behandelt wurde auch das Traktandum Wahlen, wobei Walter Segmüller, Sohn des früheren Rhodmeisters Walter Segmüller, bereits seit zwei Jahren in der Verwaltung mitgewirkt und sich auf seine neue Aufgabe vorbereitet hat. Kevin Steiger kommt ebenfalls in zweiter Generation als Sohn von Urs Steiger in den Vorstand. Sein Grossvater Hans Steiger war seinerzeit langjähriger Ortsverwaltungsratspräsident.

Die aus der Rhodsverwaltung Scheidenden wurden mit einem Präsent verabschiedet. Josef Popp gehörte 22 Jahre dem Vorstand an und war seit dem 1. Januar 2017 Rhodmeister. Urs Steiger engagierte sich während 32 Jahren im Vorstand als Kassier. Die Neuen wurden mit Applaus willkommen geheissen. Zum Abschluss des offiziellen Teils motivierte Josef Popp dazu, auch am Gmaawerk wieder aktiv mitzuwirken.

Tragende Säulen der Stadt

Als Begünstigter der Rhode stellte Benno A. Stadler das Buch «Altstätten – Säulen einer Stadt» vor. Dabei gab er zu verstehen, wie die von ihm aufgenommenen Bilder alle in der Nacht entstanden waren. Die Texte in Form von Gedichten und Versen dazu habe Jack E. Griss geschaffen. Benno A. Stadler dankte für die Unterstützung seitens der Rhodsverwaltung, welche allen Anwesenden zum Abschluss ein Buch aushändigte. Dann war es an den Rheintal Musikanten unter der Leitung von Richard Seitz, sich mit klingendem Spiel beim Konzert zum schmackhaften Bürger-Znacht für die Unterstützung zu bedanken und damit den einmal mehr gelungenen Bürgerabend abzurunden.