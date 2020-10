Staader Fussballerinnen ringen Balerna nieder – und distanzieren sich vom Abstiegsplatz In einer unterhaltsamen Partie schöpften die Staaderinnen endlich wieder ihr volles Potenzial aus und siegten 3:2. 21.10.2020, 05.00 Uhr

Die Staaderinnen, hier in Ballbesitz, landeten gegen Balerna einen Befreiungsschlag. Bild: Claudio Wehrle

Der Sieg gegen Balerna war ein Befreiungsschlag für die Elf von Andy Lehmann. Dank der drei Punkte haben die Staaderinnen vier Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz (und erst noch ein Spiel weniger ausgetragen als die meisten anderen Teams).

Das Spiel vor 50 Zuschauern auf dem Bützel begann äusserst abwechslungsreich. Nach elf Minuten gingen die Gäste unter Mithilfe der Staader Defensive in Führung. Wie beim letzten Heimspiel gegen Appenzell glich das Heimteam jedoch wenige Minuten später durch Katja Beck aus. Und es sollte gar noch besser kommen: Celine Wehrle schoss ihre Farben in der 20. Minute mit 2:1 in Front.

Doch noch fast während des Jubels gelang den Tessinerinnen der Ausgleich, Romelli traf zum 2:2. Der Torreigen wurde nach diesen intensiven zehn Minuten allerdings wieder eingestellt, es blieb beim 2:2 bis zur Pause. Auch nach Wiederbeginn dauerte es keine Viertelstunde bis zum ersten Treffer. Katja Beck brachte Staad durch ihr zweites Tor erneut in Führung. Die Ostschweizerinnen setzten nun alles daran, nicht wieder übertölpelt zu werden und den Vorsprung nicht erneut wieder aus den Händen zu geben. Nun agierten sie definitiv deutlich cleverer als in der ersten Halbzeit, was darin endete, dass sie sich die Zähler sieben bis neun nicht mehr nehmen liessen. Staad hat nun neun Punkte auf dem Konto.

Am Samstag könnten und wollen die Seemädchen sich noch weiter vom Abstiegsstrich distanzieren. Dann gastiert der FC Bühler, auf Rang zehn und so unter dem Strich liegend, auf dem Bützel. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. (cw)

Frauen, 1. Liga, Gruppe 2

Staad – Balerna 3:2 (2:2)

Tore: 11. Eigentor 0:1, 15. Beck 1:1, 20. Wehrle 2:1, 21. Romelli 2:2, 57. Beck 2:1.

Staad: Hässig; Böhrer, Aigbe, Hammermann, Egli; Wehrle, Trzaskowski, Dietrich; Beck, Petriella, Schmidli. Eingewechselt: Klaas, Rolinger, Shoshi.