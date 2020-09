Sprint-OL bleibt die Stärke der Rheintaler Jonas und Raphael Wälter sowie Mario Ammann laufen an der Schweizermeisterschaft im Sprint-Orientierungslauf aufs Podest. 12.09.2020, 05.00 Uhr

Monika Ammann wurde an der Schweizermeisterschaft in Kreuzlingen nur Fünfte. Sie bleibt dennoch die erfolgreichste Rheintalerin. Erwin Wälter

(ma) Am letzten Sonntag fand in Kreuzlingen die Schweizer Meisterschaft im Sprint-OL statt. Der Anlass konnte terminlich wie geplant durchgeführt werden, was im «Coronajahr» nicht selbstverständlich ist.