Sportlicher Teil des Hallenspringens Oberriet findet statt Das Hallenspringen in Oberriet kann durchgeführt werden – aber mit Einschränkungen. 06.03.2020, 05.00 Uhr

Die Eichbergerin Jana Räss gehört zu den ersten Siegerinnen des diesjährigen Hallenspringens. Bild: Philippe Gall

(rez/pg) Am Mittwoch begann auf der Reitanlage Birkenau in Oberriet das Hallenspringen. Die ersten sechs Prüfungen wurden durchgeführt, die ersten Siegerinnen (wie die Eichbergerin Jana Räss, im Bild) geehrt.

Heute Freitag geht der Anlass nun weiter, um 7 Uhr finden die ersten Prüfungen statt. Am Samstag beginnt er um 8.30 Uhr, am Sonntag um 7.30 Uhr.

Doch während der sportliche Teil uneingeschränkt stattfinden kann, ist das Rahmen- programm von vorsorglichen Massnahmen rund um das Coronavirus betroffen. Dies hat das OK am Donnerstag bekannt gegeben. Um der neusten Entwicklung Rechnung zu tragen, hat das OK in Zusammenarbeit mit den kantonalen Behörden die folgenden Massnahmen beschlossen: Alle Besucherinnen und Besucher registrieren sich mit Namen und Adresse auf einer Präsenzliste. Personen, die sich seit dem 21. Februar in einem betroffenen Corona-Gebiet (China inkl. Hongkong, Iran, italienische Gebiete Emilia-Romagna, Lombardei, Piemont, Veneto, Japan, Südkorea oder Singapur) aufgehalten haben, erhalten keinen Zutritt zur Halle. Ausserdem werden Personen, die an Grippesymptomen, Fieber und Husten leiden gebeten, zu Hause zu bleiben.

«Um mitzuhelfen, das Virus so wenig wie möglich zu verbreiten und aus Solidarität mit alten, kranken oder geschwächten Menschen, verzichten wir dieses Jahr auf einen Barbetrieb», heisst es zudem in einer Mitteilung des OK.