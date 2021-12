Neff und andere Rheintaler Radsportler mit erfolgreichem Jahr

Sportlicher Jahresrückblick Den Sieg fürs wichtigste Rennen aufgespart: Mountainbikerin Jolanda Neff und andere Rheintaler Radsportler feiern 2021 grosse Erfolge Der Olympia-Triumph von Mountainbikerin Jolanda Neff überstrahlt die Bahn-Medaillen von Simon Vitzthum und den Nachwuchs-EM-Titel von Sirin Städler. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

#fastandfemale: Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand (v.r.) bejubeln den olympischen Dreifachsieg. Bild: Keystone

An den Olympischen Spielen vor fünf Jahren war die Thalerin Jolanda Neff als Topfavoritin gescheitert. Am 27. Juli in Izu, auf einer südwestlich von Tokio gelegenen Halbinsel, waren andere die aussichtsreichsten Anwärterinnen, allen voran die junge Weltcup-Dominatorin Joana Lecomte aus Frankreich.

Die 28-jährige Jolanda Neff sprach von einer «wunderbaren Ausgangslage». Was sollte sie auch anderes sagen? Die dreifache Gesamtweltcupsiegerin hat 2018 ihren zwölften und bisher letzten Cross-Country-Weltcup gewonnen. Im Dezember 2019 war sie im Training schwer gestürzt, seither war sie nie mehr ganz die Alte. Und als sich Neff sechs Wochen vor dem Olympiarennen erstmals wieder dem Weltcup-Podest näherte, stürzte sie und brach sich die Hand.

Neff fuhr in Izu, wie sie vor dem Unfall gefahren war

In der Nacht vor dem Rennen regnete es auf der japanischen Halbinsel nach wochenlanger Trockenheit. Dadurch veränderte sich die Charakteristik der Strecke. Die Schweizerinnen schwangen sich aufs Bike und drehten eine Runde, die Französinnen schauten sich die Bescherung mit Turnschuhen bekleidet an. Und siehe da, im Rennen war Jolanda Neff wieder die Alte, die Rennfahrerin, die sie vor ihrer schweren Verletzung war.

Sie riss in der zweiten Runde aus, während Mitfavoritin Pauline Ferrand-Prévot wie ein Käfer den Hang runter purzelte, und baute die Führung aus. Nur ein Defekt oder ein Sturz, den sie in der ersten Runde akrobatisch verhindert hatte, hätte Jolanda Neff noch stoppen können. Sie zog den Traumlauf aber durch und in ihrem Schlepptau vervollständigten Sina Frei und Linda Indergand den unnachahmlichen Schweizer Dreifachsieg.

#fastandfemale – das Projekt von Swiss Cycling trug auch durch die Silbermedaille von Marlen Reusser Früchte. Weitere schnelle Schweizer Radfahrerinnen folgen dahinter. Auf dem Beginn dieses Weges ist die 15-jährige Hinterforsterin Sirin Städler vom VC Altstätten. Sie holte in ihrer ersten U17-Saison bereits Podestplätze im Swiss Cup. Ihren grössten Erfolg feierte sie aber im Juli, als sie im Aostatal Europameisterin in ihrer Altersklasse wurde

Eine noch schnellere Frau ist die Sennwalderin Nicole Göldi: Die 19-Jährige in Diensten des Rheintaler Teams bsk-Graf gewann überraschend den Elite-WM-Titel im E-Mountainbike.

Vitzthum holt EM-Medaille und Schweizer Meistertitel

Auch Rheintaler Männer können auf zwei Rädern schnell sein, das bewies im vergangenen Jahr der 26-jährige Rheinecker Simon Vitzthum. Als Bahnfahrer gewann der einstige Mountainbiker EM-Silber mit dem Schweizer Vierer in der Verfolgung und sicherte sich im Punktefahren das Schweizer Meistertrikot.

Der 32-jährige Mountainbiker Thomas Litscher aus Thal war vielversprechend in die Saison gestartet, verfehlte aber die Olympia-Selektion und litt in der zweiten Saisonhälfte an gesundheitlichen Problemen.

