Schwimmen: Widnauer Joel Schelling war erfolgreich

Sport Schwimmer Joel Schelling gewinnt Silber in der Mehrkampfwertung Der 12-jährige Widnauer Joel Schelling war am Futura- Schwimm-Cup erfolgreich. 09.12.2021, 05.00 Uhr

Joel Schelling war am Futura- Cup erfolgreich. Bild: PD

Der Schwimmverein St.Gallen-Wittenbach startete mit dem zwölfjährigen Widnauer Joel Schelling am ersten Abschnitt der Futura-Serie für die Region Ostschweiz. 89 Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2009 bis 2013 aus zwölf Vereinen trafen sich im Hallenbad Buchs. Die Futura-Wettkämpfe dienen der Rekrutierung und Förderung von Nachwuchsathletinnen und -athleten. Sie bilden den Anschluss an die Kids Liga und führen die Sportlerinnen und Sportler an die Schweizer Nachwuchsmeisterschaft heran.

Erster Rang in erstmals geschwommener Disziplin

Das Programm in Buchs bestand aus einer Lagenstrecke (100, 200 oder 400m), einer längeren Freistilstrecke (400 oder 800m) und einer Rückenstrecke (50 oder 100m).

Danach stand für Joel Schelling eine Premiere an: 400 Meter Lagen war er bisher noch nie in einem Wettkampf geschwommen. Nach je 100m Delphin, Rücken, Brust und Freistil (Crawl) schlug er bei seinem Debüt gleich als Erster an. Mit 5:26,53 Minuten liess Schelling den nächsten Konkurrenten vier Sekunden hinter sich. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Die Belohnung für die durchwegs geglückten Auftritte erhielt Joel Schelling in Form der Silbermedaille in der Mehrkampfwertung, an der Rangverkündigung konnte er auf der zweithöchsten Podiumsstufe jubeln.

In der Staffel nochmals aufs Podest

Zum Finale schwamm Joel Schelling in der 4×50-m-Staffel mit Lilly Söllner, Jacy Söllner und Myla Waldburger auf den dritten Rang und damit erneut aufs Podest. (pd)