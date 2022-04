Mega-Sportfest in Oberriet: 51. Ausgabe des Kids Cup nähert sich

Sport Ein Mega-Sportfest steigt in Kriessern: Die 51. Ausgabe des Kids Cup nähert sich Am Wochenende vom 30. April und dem 1. Mai findet in Kriessern wieder der Kids Cup statt. Der KTV Kriessern rechnet mit rund 700 teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern. Remo Zollinger 23.04.2022, 05.00 Uhr

Der Kids Cup in Kriessern bietet die ideale Mischung aus Bewegung und sportlicher Ambition. Bild: Yves Solenthaler

Es ist bereits das einundfünfzigste Mal, dass der KTV Edelweiss Kriessern diesen Anlass organisiert. «Es ist uns eine besondere Freude, auf eine so lange Zeit der Durchführung zurückblicken zu können», steht in einer Medienmitteilung des Vereins. Und KTV-Präsident Patrick Dietsche fügt an: «Dieser Anlass ist sehr wichtig. Für uns und für die anderen Vereine.» Von diesen erhält er regelmässig positive Rückmeldungen – ein Danke dafür, den Kids Cup wieder organisiert zu haben.

An diesem findet am Samstag, 30. April, der traditionelle Dreikampf statt. Er besteht aus Ballwurf, Weitsprung und einem 60-Meter-Sprint. «Den Samstag haben wir eingeführt, um den Kids Cup auch denen anbieten zu können, die am Sonntag verhindert sind», sagt Patrick Dietsche. Am 1. Mai steht dann nochmals der Dreikampf auf dem Programm, ehe das Mega-Sportfest am Nachmittag mit dem 1000-Meter-Lauf seinen Ausklang findet.

700 junge Sportlerinnen und Sportler

Der Begriff «Mega-Sportfest» ist absichtlich gewählt. Der KTV Kriessern rechnet nämlich auch dieses Jahr wieder mit rund 700 jungen Sportlerinnen und Sportlern, die an den Start gehen werden. «Für die Nachwuchsförderung ist das sehr wichtig. Denn ohne Jugi gäbe es uns irgendwann nicht mehr», so Patrick Dietsche.

Ein Selbstläufer, der viele helfende Hände braucht Weil der Verein den Kids Cup (früher Schweizerischer Nachwuchswettkampf) schon zum 51. Mal organisiert, sei er im Vorfeld jeweils fast schon ein Selbstläufer, sagt der KTV-Präsident. In diesem Jahr findet er nach einer wegen der Coronapandemie verkleinerten Version im Vorjahr aber wieder im vollen Umfang statt. Und das fordert den engagierten Kriessner Sportverein. Denn einen solchen Anlass kann nur auf die Beine stellen, wer in der Breite gut aufgestellt ist. «Ich rechne mit etwa hundert Helferinnen und Helfern, die für uns an dem Wochenende im Einsatz stehen – manche von ihnen leisten auch Doppeleinsätze», sagt Patrick Dietsche.

Dies täten sie aber sehr gern: Einerseits ist der Kids Cup für den Verein finanziell bedeutend. Andererseits geht es aber auch – ja vor allem – darum, dem Sportnachwuchs diese attraktive Plattform zu bieten. Eindrücke aus früheren Jahren zeigen: Am Kids Cup kommen in Kriessern jeweils Kinderlachen und sportliche Ambitionen zusammen. Es geht natürlich vielen um den Sieg – gern dabei sind sie aber alle. So wird es auch am nächsten Wochenende sein.