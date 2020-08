Spitex-Gönnerverein Widnau sucht einen neuen Namen Die Mitglieder des Spitex-Gönnervereins Widnau stimmten an der HV über Neuerungen ab. 18.08.2020, 05.00 Uhr

Hauptversammlung unter Corona-Auflagen: Anstatt der üblicherweise gut einhundert Mitglieder, fanden in diesem Jahr 39 Mitglieder den Weg zur HV ins Jakobihus. Bild: pd

Im Mittelpunkt des Interesses stand an der neunten Hauptversammlung der gemeinsame Antrag des Vorstandes und eines Mitglieds: «Der Vorstand wird beauftragt, an der nächsten Mitgliederversammlung 2021 eine Namensänderung inklusive neuem Logo sowie eine Anpassung der Vereinsstatuten zur Abstimmung vor­zulegen.» Dies, weil sich die Tätigkeit des Gönnervereins in den letzten Jahren zunehmend von den klassischen Spitex-Aufgaben entfernt.