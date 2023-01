Autobahn A1 nach Unfall bei Rheineck mehrere Stunden gesperrt

Sperre Selbstunfall mit Folgekollision bei Rheineck – Autobahn mehrere Stunden gesperrt Am Samstag, kurz nach 3 Uhr, ist es auf der Autobahn A1 bei Rheineck zu einem Selbstunfall mit anschliessender Folgekollision gekommen. Ein 37-Jähriger Autofahrer wurde dabei unbestimmt verletzt. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. 14.01.2023, 09.02 Uhr

Der 37-jährige Fahrer wurde unbestimmt verletzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Gemäss jetzigen Erkenntnissen war der 37-Jährige mit seinem Auto von St.Gallen in Richtung St.Margrethen unterwegs. Dabei geriet sein Auto aus zurzeit unbekannten Gründen kontinuierlich nach links, woraufhin es in die Mittelleitplanke prallte und auf dem Überholstreifen zum Stillstand kam. Der 37-Jährige verliess daraufhin sein Auto, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Zur gleichen Zeit fuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Auto in dieselbe Richtung. Er bemerkte das Auto des 37-Jährigen zu spät. In der Folge prallte das Auto des 71-Jährigen in das stillstehende. Der 37-Jährige wurde dabei unbestimmt verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Im Einsatz standen die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Neben mehreren Patrouillen und Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen und dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen standen auch die Feuerwehr Rheineck-Thal-Lutzenberg mit rund 15 Angehörigen und der Unterhaltsdienst Nationalstrassen im Einsatz, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Autobahn A1 zwischen Rheineck und St. Margrethen war für die Dauer der Unfallaufnahme während mehreren Stunden gesperrt. (kapo/stm)