Rheintalerinnen retteten Walliser vor dem Ertrinken

SLRG Bei Sprung von Brücke in gefährliche Situation geraten: Rheintalerinnen haben Walliser vor dem Ertrinken gerettet Jasmin Messmer und Kim Lei von der Sektion Mittelrheintal der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft haben einen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Dafür wurden sie jetzt ausgezeichnet. 21.12.2021, 05.00 Uhr

Ehrung zweier Angehörigen der Wasserrettung (v.l.): Joël Rodi (Chef Einsatz), Kim Lei, Jasmin Messmer, Ernst Altherr (Mitglied Christophorus-Rat). Bild: pd

Seit 1946 ehrt der Christophorus-Rat der SLRG Personen, die Mitmenschen aus einer lebensbedrohlichen Situation im Wasser gerettet haben. Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Christophorus-Rat brevetierten Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern, die ihr Können unverhofft im Alltag anwenden und so als Vorbilder wirken. Egal ob professioneller Retter oder Laie. Beurteilt werden nicht nur der geleistete Einsatz, sondern auch die Bedingungen und Gefahren, unter welchen die Rettung ausgeführt wurde.

Beim Salto das Bewusstsein verloren

Am Nachmittag des 10. Augusts verunfallte ein 31-jähriger Mann beim Sprung von der Ponte dei Salti bei Lavertezzo im Tessiner Verzascatal. Beim Salto vorwärts aus einer Höhe von rund sechs Metern geriet der aus dem Kanton Wallis stammende Mann so unglücklich mit den Knien gegen sein Kinn, dass er durch den Schlag gegen seinen Kopf das Bewusstsein verlor. Unkontrolliert stürzte er in das Wasser der Verzasca. Der Fluss weist an dieser Stelle eine Tiefe von rund drei bis vier Metern auf.

Die sich zufällig vor Ort befindlichen Angehörigen der Mittelrheintaler Wasserrettung (AdW), Jasmin Messmer und Kim Lei, beobachteten, dass der Brückenspringer nicht wieder auftauchte. Währenddessen Jasmin Messmer nach dem untergegangenen und zu ertrinken drohenden Mann abtauchte, schlug Kim Lei Alarm. Jasmin Messmer konnte den bewusstlosen Mann retten und unter Mithilfe von Kim Lei die Erst­versorgung leisten. Nach kurzer Zeit erlangte der Verunfallte sein Bewusstsein wieder und wurde ins Spital geflogen.

Zivilcourage gezeigt

Ihr lebensrettender Einsatz wurde durch den Christophorus-Rat ausgezeichnet. Durch das rasche, gezielte und kluge Eingreifen haben die beiden den verunfallten Mann vor dem Ertrinkungstod gerettet. In Anerkennung ihres Engagements wurde beiden Retterinnen die Ehrenurkunde des Christophorus-Rates für eine Rettung aus Wassernot überreicht. Jasmin Messmer wurde zusätzlich mit einer Medaille geehrt. Auch die SLRG Sektion Mittelrheintal sprach den beiden Lebensretterinnen ihren Dank und ihre Anerkennung aus. Dieses vorbildliche Verhalten zeige Zivilcourage und folge der Mission «Ertrinken verhindern» beispielhaft, findet der Verein. (pd)