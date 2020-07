Nach Sturz mit Rad: Widnauer Triathlet erhält Genesungswünsche von FCSG-Spieler Silvan Hefti

Der 58-jährige Triathlet Alexander Schawalder, Weltmeister in seiner Altersklasse, ist am Samstagmorgen im Radtraining mit einem Auto zusammengestossen. Dabei verletzte er nicht nur seine Hüfte, sondern auch das Knie wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Yves Solenthaler 21.07.2020, 05.00 Uhr