Oberriet: Eine Gemeinde feiert das Eierlesefest

Frühling Sieger konnte es nur einen geben: In Oberriet wurde das Eierlesefest gefeiert Mit einem Hauch von Fasnacht und kräftigem Grün (oder: kräftigen Grünen) brachte das Eierlesefest den Frühling. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Der Umzug am Oberrieter Eierlesefest war sehr farbenfroh und zur Freude des organisierenden STV Oberriet-Eichenwies ausgezeichnet besucht. Bilder: Gert Bruderer Die Grünen, die hier das Publikum necken, besiegten am Ende (wie immer) die Dürren. Will heissen: Der Frühling setzte sich durch. Die beiden Schneggahüsler Flavio Loher und Sohn Colin. Einige Häuschen sind noch von 1971, andere sind ganz neu. Die Festwirtschaft war sofort voll besetzt. So soll der Frühling sein: Bunt wie die STV-Mädchen.

Na ja, der Titel stimmt nicht ganz. Denn nicht nur der Frühling stand als grosser Sieger da. Auch der STV Oberriet-Eichenwies als Organisator des Eier­lesefests war strahlender Gewinner.

Aber unter all den Masken der Turnenden war dieses Strahlen verdeckt. Die STV-Mitglieder hatten nicht nur das ganze Fest vorbildlich vorbereitet und viele frische Kostüme bereitgestellt, sondern trugen diese auch gleich selbst, um die vielen Figuren, die am Eierlesefest eine Rolle spielen, darzustellen. Da sind etwa die Dürren und Grünen als Hauptfiguren, der Törggarappa, der Ansichtskärtler, der Jasskärtler, der Lumpenmann und viele andere, fast fünfzig kostümierte Gestalten.

Die Kostüme gehören in Europa zu den besten

Auf der Webseite der Organisatoren ist zu Recht von einer «imponierenden Maskenschar» die Rede, die eine «grosse Faszination ausstrahlt». Wer vor drei Jahren das grosse europäische Brauchtumstreffen in Altstätten miterlebt hat und nun dem Eierlesefest in Oberriet beiwohnte, kann bescheinigen: Die Kostüme halten mit den besten in Europa mit!

Eine Besonderheit sind natürlich die zwei Schneggahüsler, dargestellt von Flavio Loher und seinem Sohn Colin. Loher ju­-nior sagt, an seinem Kostüm habe es noch immer Schneckenhäuschen von 1971, als der alte Brauch nach 60 Jahren wiederbelebt wurde, andere Hüsli sind ganz neu. Die Familie Loher (speziell Colins letztes Jahr verstorbener Grossvater Ruedi und dessen Gattin Rosmarie) haben die Schneggahüsler-Kostüme immer wieder repariert, was mit viel Geduld und Hingabe verbunden war. Insgesamt zieren 3500 Häuschen jedes Kostüm, und das Gewicht eines Gewandes beträgt rund 35 Kilo.

Die halbe Region war auch diesmal zur Stelle

Das Eierlesefest bestand wie immer aus zwei Teilen – dem grossen Umzug mit 27 Gruppen und dem grossen Frühlingsfest beim Schulhaus Burgwies. So sicher wie die stets grosse Teilnahme einheimischer und auswärtiger Vereine am Umzug, so zuverlässig ist die Präsenz der halben Region in Oberriet, wenn auf der grossen Wiese Eier über eine weite Distanz geworfen (und zuverlässig gefangen) werden, wenn die Eierstafette ausgetragen wird und Kinder sich ebenfalls an einer Stafette erfreuen.

Pascal Rusch durfte «da Wild Maa» sein

Dass einige Umzugsteilnehmende schon am Fasnachtsumzug mitmarschieren, ist naheliegend. Immerhin versuchen auch die Narren, die kalte Jahreszeit zu vertreiben, und die mit dem Aschermittwoch beginnende Fastenzeit dient als Vorbereitung auf das Osterfest. Im Mittelpunkt des Eierlesefests steht der grosse Kampf mit vorbestimmtem Sieger: Die Grünen bezwingen die Dürren, der Frühling triumphiert über den Winter. Unter den siegreichen Grünen die mächtigste Gestalt ist «da Wild Maa», verkörpert diesmal durch Pascal Rusch. Gefragt, ob im STV um die Rolle gekämpft worden sei, erklären die Kollegen lachend: «Nei, dä Pascal isch jo nöd emol im STV.»

