Musikverein Harmonie Oberriet begrüsst sieben neue Mitglieder

Musik Oberrieter Musikverein begrüsst sieben neue Mitglieder An seiner Hauptversammlung hiess der Musikverein Harmonie Oberriet sieben neue Mitglieder willkommen. 19.01.2022, 05.00 Uhr

Präsident Mario Fritz (links) begrüsst die Neuen im Aktivverein (von links): Annina Hobi, Luca Tobler, Damian Balmer, Fynn Weder, Philipp Seitz, Alyssa Allemann und Alina Schneider.

Mit der ordentlichen Hauptversammlung, die in diesem Jahr wieder durchgeführt werden konnte, ist der Musikverein Harmonie Oberriet ins neue Jahr gestartet. Die Musikantinnen und Musikanten blickten auf ein Vereinsjahr zurück, das ruhig begann und mit der Zeit immer mehr Fahrt aufnahm.

Ab Frühling fand nämlich das Jahresprogramm, teils in angepasstem Rahmen, statt. Anstelle eines Frühlingskonzerts oder der Teilnahme an den Rheintaler Kreismusiktagen, die jeweils ein Höhepunkt im ersten Halbjahr sind, teilte der Verein sich in Kleingruppen auf. Diese studierten eigene Programme ein, die sie dann in einer «Beizentour» durchs Dorf vor Publikum zum Besten gaben.

Die zweite Jahreshälfte verlief in gewohnterem Rahmen. Der Höhepunkt war die Unterhaltung im November. So kann der Verein auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurückschauen.

Nachwuchsübertritte und andere Mutationen

Präsident Mario Fritz begrüsste 49 Vereinsmitglieder im Restaurant Löwen zur Hauptversammlung. Weitere verfolgten die HV an ihren Computern von zu Hause aus. Der Höhepunkt der Versammlung war, das dieses Jahr sieben junge Musikantinnen und Musikanten den Übertritt von der Jungmusik (unter der Leitung von Sandra Schmid und Marie-Theres Lüchinger) ins Aktivkorps vollzogen.

Den Obfrauen und Dirigenten der beiden Nachwuchsformationen ist es ein grosses Anliegen, nebst der musikalischen Arbeit mit dem Nachwuchs auch dessen Begeisterung für das Vereinsleben zu fördern. Um Unterhaltung und Abwechslung zu schaffen, gab es Anlässe wie Fasnachtsproben, Auftritte in Restaurants oder Plauschevents. Der «geheime Höhepunkt» für die Jungen war das Jungmusiklager in Vordemwald AG unter der Leitung von Marie-Theres Lüchinger.

Sie hat ihr Amt als Obfrau an der diesjährigen HV abgegeben. Alex Schneider erklärte sich daraufhin bereit, in ihre Fussstapfen zu treten und zusammen mit Sandra Schmid die Leitung der Jungformationen zu übernehmen. Einen Wechsel gab es im Vorstand beim Amt des Aktuars. Wilhelm Schneider übernimmt dieses von Patrick Weder.

Der Musikverein hat 2022 einiges vor

Das neue Vereinsjahr verspricht einige Höhepunkte: Am 18. April findet in Oberriet das Eierlesefest statt, an dessen Umzug der Musikverein Harmonie teilnehmen wird. Ebenfalls steckt Dirigent Stefan Zeller bereits in den Vorbereitungen auf die Kreismusiktage in Au am 21. und 22. Mai. Bald beginnen die Probearbeiten für das Wettbewerbsstück «Huckleberry Finn», das er in Au vortragen wird.

In neuem Rahmen wird der Dämmerschoppen am 24. Juni durchgeführt. Er findet im Oberstufenzentrum Oberriet gemeinsam mit der ExpOZO statt. Weitere Höhepunkte werden die Teilnahme an der Rheintaler Wallfahrt (20. August) und die Unterhaltungsabende (25. und 26. November) sein, die neu unter der Leitung von Tamara Stieger stehen. (pd)