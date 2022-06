Sennwald Im «Hier und Jetzt» ankommen: Pro Senectute führt neu Waldbadenkurse durch Die Pro Senectute führte zum ersten Mal einen Waldbaden-Kurs für Seniorinnen und Senioren durch. Teilnehmende lernen den Wald aktiv mit allen Sinnen kennen und können so zu innerer Ruhe finden. Lukas Hohmeister 02.06.2022, 08.15 Uhr

Der Wald als Begegnungszone für Mensch, Tier und Pflanzen. Bild: Lukas Hohmeister

Licht trifft auf Schatten. Vieles wächst, vieles vergeht. Winzig neben riesig. Wie nachts das Knacken der Äste, das Rascheln der Büsche oder das Krächzen der Vögel uns atmosphärisch in eine düstere Stimmung versetzen kann, wird mit dem Einkehren der Sonnenstrahlen der Wald zur Erholoase für den Mensch. Das Ökosystem Wald zeugt vom Zusammentreffen etlicher Kontraste. Zu dieser Erkenntnis gelangten Teilnehmer des Kurses.

Beim Wald mit der Seelenflöte anklopfen

«Eine Minute tief einatmen und tief ausatmen», so bereitet die Kursleiterin Evelyne Nicolet die Teilnehmenden des Waldbadekurses der Pro Senectute am Waldeingang vor. «Atmet den Boden unter den Füssen ein und lasst, was euch befängt, mit dem Ausatmen aus dem Körper raus.» Die Kursleiterin nimmt eine Flöte aus der Seitentasche ihres Rucksacks und spielt damit. Die Melodie ist harmonisch zweistimmig und rundet die Atemübung stimmig ab. Die teils selbstgefertigte «Seelenflöte» von Evelyne Nicolet kündigt den Besuch der Gruppe am Eingang vor dem Schlosswald an.

Damit jede und jeder den Wald für sich entdecken kann, gibt es Regeln für das Baden im Grünen. Das Handy muss mindestens auf stumm geschaltet sein, man darf nicht rauchen und der Abfall muss mitgenommen werden. Gespräche sollen ausserhalb der Übungen nur am Rand stattfinden, sodass möglichst wenig Ablenkung entsteht und die Umgebung ungehindert wahrgenommen werden kann. Der Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird an einzelnen Stellen im Kurs aktiv gefordert.

Mit dem Eintreten in den Wald lockert sich das Gemüt. Bewegungen sind entschleunigt. Man beginnt die kleinen Unebenheiten im Gelände wahrzunehmen, das knirschende Kies bei jedem Schritt zu hören und dem Singen der Vögel mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Der Blick nach oben fasziniert mit grün gesättigten Baumkronen, die durch das Sonnenlicht verschieden stark leuchten.

Achtsamkeitsübungen, welche die Sinne schärfen

Die Blicke der Teilnehmenden schweifen herum: von links nach rechts, von oben nach unten, am wenigsten nach vorne. Es vermittelt den Eindruck, dass es keine Rolle spielt, wohin der Weg unter den Füssen führt. Mit Achtsamkeitsübungen, bei denen einzelne Sinne aktiv stimuliert werden, versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im «Hier und Jetzt» anzukommen. Dazu soll man un­gefähr fünf Minuten an einem geeigneten Platz in die Geräuschkulisse des Waldes hineinhorchen. Mit bewussten Berührungen wird der Tastsinn angesprochen.

Die Teilnehmenden können sich dabei mit Gegenständen aus dem Wald beschenken. In weiteren Übungen liegt der Fokus auf dem Geruch des Waldes und auf dem, was darin gesehen werden kann. Dazu drehen sich die Teilnehmenden nach einer Weile an einer Stelle im Kreis und lassen den Blick zwischen den Bäumen und Gebüschen schweifen. Die Übungen werden jeweils durch das Schlendern im Wald ergänzt, welches Evelyne Nicolet als «langsames Gehen, bei dem einen alles interessiert, beschreibt. Ähnlich wie bei einem Kind auf dem Heimweg vom Kindergarten.» Die Blicke der Waldbadenden wandern im Grünen herum. Woran sie wohl alle denken?

Ein Vogel wollte Hochzeit halten

«Wir haben früher im Wald gespielt, als die Grosseltern Holz gehackt haben», erzählt eine Teilnehmerin während eines Gruppenaustauschs. «Mit meinem Mann habe ich beim Spazieren geredet, auf den Wald haben wir nicht so geachtet», teilte jemand anders der Gruppe mit. «Im waldlosen Diepoldsau hatte ich Sehnsucht nach Wald. Niemand verstand dort mein Bedürfnis», beschreibt eine andere Waldbaderin, «bis auf meinen Optiker.» Eine weitere muss, vermutlich zusammenhängend mit den zwitschernden Vögeln, an ein Lied denken und sagt: «Ein Vogel wollte Hochzeit halten in dem grünen Walde.»

Wieder im Alltag angekommen

Mit dem Austreten aus dem Wald verfällt die gemütliche Stimmung langsam. Die Gruppe löst sich auf. Das Lauftempo zieht wieder an. Der Lärm der vorbeifahrenden Autos auf der Strasse wird präsenter. Gedanken an Verpflichtungen kehren zurück. Die Alltagsstimmung ist zurück und trotzdem: Aus den dichten Bäumen gelangt das Zwitschern der Vögel hindurch, der Wald verabschiedet sich.

Nächster Waldbaden-Kurs am 15. Juni, 14 Uhr. Anmeldung bei Evelyne Nicolet, 076 592 92 53, waldbaden@evelynenicolet.ch