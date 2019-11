«Striptease» – ein riskanter Name für ein selbst entwickeltes Stück. Es geht in der zweiten Inszenierung des Altstätter Senioren-Theaters (AST) allerdings nicht um nackte Haut, sondern um die Intimität eines heimlichen Blicks in die turbulente Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonisten.

Altstätten: Seniorentheater «strippt» auf der Bühne «Striptease» – ein riskanter Name für ein selbst entwickeltes Stück. Es geht in der zweiten Inszenierung des Altstätter Senioren-Theaters (AST) allerdings nicht um nackte Haut, sondern um die Intimität eines heimlichen Blicks in die turbulente Gedanken- und Gefühlswelt der Protagonisten.

Das Seniorentheater präsentiert «Striptease» auf der Diogenes-Bühne. Bild: pd

Das Ensemble hat seine Texte selbst entwickelt und gibt auch eigene Lieder, welche von mitreissender bis gefühlvoller Akkordeonmusik begleitet werden, zum Besten. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Verwandten und Bekannten um einen verzweifelten Kurt Oberholzer, der sich in der Ausweglosigkeit einer saftigen Lebenskrise nicht anders zu helfen weiss, als seine eigene Beerdigung zu inszenieren, lässt die Zuschauer mal fröhlich lachen, und ein andermal ganz still werden.

Denn das ist vielleicht das Markenzeichen von AST: Geschichten zu entwickeln, welche zwar durchaus die Lachmuskeln kitzeln, aber eben auch unaufdringlich zum Denken anregen und sanft und leise die Herzen berühren. Die Ensemblemitglieder zwischen 55 und 78 Jahren überlegen sich in ihrem Stück nicht, was sie noch werden wollen. Sie erfreuen sich einfach daran, das zu sein, was sie sind. Ihre Gesichter zeigen gelebtes Leben. Unter den symbolisch fallenden Hüllen kommen Menschen zum Vorschein, welche sich für das Leben, das noch kommen wird, gut gewappnet haben. Sie sind echte «Resilient Warriors» oder eben: Menschen wie du und ich. Die Premiere findet am Freitag, 8. November, im Diogenes-Theater statt. Weitere Vorführungen gibt es vom 9. bis 12. November täglich um 20 Uhr. Mehr Informationen unter www.diogenes-theater.ch. (pd)