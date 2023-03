Thal: Fahrunfähiger Autofahrer verursacht Unfall

In der Nacht auf Montag, gegen 1 Uhr, hat sich auf der Burietstrasse in Thal ein Unfall ereignet. Ein 28-jähriger Autofahrer machte in fahrunfähigem Zustand ein fragwürdiges Manöver, bevor er in St.Margrethen gestellt werden konnte.

20.03.2023, 10.14 Uhr