Sein Bubentraum wird war, mit 41 Jahren zu Lockführer ausgebildet

St.Margrethen Sein Bubentraum wird wahr Pascal Zani hat zwölf Jahre lang bei der Gemeinde gearbeitet. Nun erfüllt er sich als 41-Jähriger einen Kindheitstraum und wird Lokführer bei der Rhätischen Bahn. Wir besuchten ihn in Landquart. Maria Kobler Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Am Führerstand einer Rangierlok: Pascal Zani macht mit 41 Jahren noch eine Ausbildung zum Lokführer. Der Traum vieler Buben und wohl auch Mädchen wird für Pascal Zani wahr: Künftig fährt er nicht nur mit, sondern fährt den Zug. Am Führerstand einer Rangierlok: Pascal Zani macht mit 41 Jahren noch eine Ausbildung zum Lokführer. Der Traum vieler Buben und wohl auch Mädchen wird für Pascal Zani wahr: Künftig fährt er nicht nur mit, sondern fährt den Zug.

«Lok3 rückwärts.» – Tüüt. – «Kontrollton gut.» Kurz vor elf Uhr setzt Pascal Zani die Güterlokomotive in Landquart in Bewegung. Dabei wird er von einem erfahrenen Lokführer begleitet. Der Rheintaler fährt die Lokomotive zum Güterumschlagszentrum (GUZ). Er holt Wagen mit den Zeltstangen und der Blache des Circus Monti ab. «Lok3 vorwärts zum Zwerg», wiederholt er die Anweisung des Rangierleiters. «Ablenkung links, Ablenkung rechts, schräg offen.» Und wieder muss der 41-Jährige rückwärtsfahren – die Wagen werden auf dem Gleis nebenan abgestellt.

Die Lastwagen stehen schon bereit, um das Zirkuszelt aufzuladen. Die Lok fährt mit Batterie, im Bereich des Güterumschlags hat es keine Fahrleitung. Deshalb muss Pascal Zani zwischendurch den Akkustand prüfen. 88 Prozent – das reicht für weitere Fahrten. Pascal Zani ist in St.Margrethen aufgewachsen und wohnt immer noch dort. Er machte eine Lehre als Bauspengler, absolvierte danach die Lastwagenprüfung und war mehrere Jahre als Chauffeur unterwegs.

Dazwischen verbrachte er eine Saison als Mitarbeiter in einem Gästehaus in Davos und im Militär acht Monate als Lastwagenfahrer im Kosovo. Die vergangenen zwölf Jahre arbeitete er auf dem Bauamt in St.Margrethen im Aussendienst, mähte Rasen, leerte Abfallkübel oder räumte Schnee. «Wir waren ein super Team», sagt er. «Als Lastwagenfahrer war ich aber viel unterwegs. Das fehlte mir auf der Gemeinde.»

Ein tolles Gefühl, Lokführer zu sein

Bereits als kleiner Bub faszinierte ihn die Eisenbahn. «Ich habe damals schon die Züge im Bahnhof St.Margrethen beobachtet und bin gern Zug gefahren», sagt er. Und er hatte eine Modelleisenbahn zu Hause. 2017 durfte Pascal Zani im Führerstand einer Lok der Rhätischen Bahn mitfahren und erlebte, wie es sich als Lokführer anfühlt. «Das wäre ein cooler Job», dachte er. Anfang Januar nahm er an einer Online-Informationsveranstaltung der Rhätischen Bahn teil und bewarb sich. Damit startete ein langer Prozess.

Er absolvierte einen Einstufungstest und wurde danach zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Daraufhin folgten Gespräche mit dem Psychologen und verschiedene Eignungs- und Reaktionstests. Bei einer Aufgabe musste er auf ein graues Viereck schauen und auf den Knopf drücken, sobald das Viereck hellgrau wurde – 45 Minuten lang. «Dabei wurde geprüft, ob man auch in monotonen Situationen konzentriert bleibt», sagt Zani. Schliesslich untersuchte ihn noch der Bahnarzt in Chur. «Ich war während des Bewerbungsprozesses wie auf Nadeln.» Vor Ostern erhielt er den erlösenden Anruf. «Das war eine Riesenfreude!»

Am 2.August startete Pascal Zani die 15 Monate dauernde Ausbildung zum Lokführer. Er lernt sicherheitsrelevante Sachen wie die Signale, die Bremskraft der Fahrzeuge oder den Rangierdienst. Die Fahrdienstvorschriften umfassen insgesamt 700 Seiten. Eine Zwischenprüfung mit einem praktischen, theoretischen und mündlichen Teil legte er am 9.Dezember ab. Vor der Prüfung sass er neben dem Lokführer, gab Infos zu den Signalen oder der Geschwindigkeit. Das nennt sich Melden auf der Strecke oder beim Rangieren. Am Montag vor Weihnachten durfte der St.Margrether erstmals selbst ran. «Vor der ersten Fahrt war ich schon ein bisschen nervös», gibt er zu. «Schnee und Eis machten die Gleise schmierig.»

Die erste Fahrt allein wird aussergewöhnlich sein

Bis zur Abschlussprüfung begleitet ihn jeweils ein ausgebildeter Lokführer. «Bei der ersten Fahrt allein im Führerstand wirst du im gefühlsmässigen Ausnahmezustand sein», prophezeit der erfahrene Mann. Mittlerweile hängen rund 200 Tonnen an der Rangierlok. Die Lok lässt sich nicht sofort in Bewegung setzen. Im Bereich des Güterumschlags stellen die Rangierarbeiter die Weichen von Hand. Deshalb darf Pascal Zani nicht zu schnell fahren. Die Container müssen zum grossen Volg-Lager transportiert werden. «Übergang gut», heisst es… weiter geht die Fahrt. Kurz vor dem Lager wird es plötzlich eng. Nur knapp kommt die Lok an den stehenden Wagen vorbei. Geschafft. Die Container werden abgeladen. Ein weiteres Mal fährt Zani wieder vorwärts weg. Ein Wagen muss auf der Drehscheibe gewendet werden. «Gib einen Achtungspfiff», rät der Begleiter. Tüüt. «Besser einmal zu viel als zu wenig.» Der Lokführer gibt nicht nur Tipps, er ermuntert Zani auch, wenn er etwa abrupt bremst. «Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.» Und er lobt den Lehrling: «Diese Situation hast du souverän gemeistert.»

Früher war der Arbeitsweg von Pascal Zani kürzer. Drei Minuten mit dem Velo. Heute fährt er 40 Minuten Auto oder wenn immer möglich 50 Minuten mit dem Zug. «Ich schätze die Heimfahrt im Zug», sagt er. «Dann kann ich private Dinge erledigen oder bereits entspannen.» In seiner Freizeit engagiert sich Zani bei der Feuerwehr. Von 2010 bis 2016 war er Materialwart, danach bis zu Beginn seiner Ausbildung Feuerwehrkommandant. Weiter ist er Verwaltungsrat in der Ortsgemeinde. Beide Jobs liessen sich gut mit seiner neuen Tätigkeit vereinbaren, sagt er. Und er betätigt sich auch sportlich: Biken, Wandern, Rennvelo fahren, Snowboard und Langlauf gehören zu seinen Hobbys. «Derzeit ist aber vor allem Lernen angesagt», sagt er.

Die Rhätische Bahn bietet viel Abwechslung

Für die Rhätische Bahn hat sich Pascal Zani entschieden, weil ihm die Vielfalt gefällt. «Es gibt schöne Strecken, verschiedene Lokomotiven, einen Autozug und Güterverkehr», zählt er auf. «Das ist sehr abwechslungsreich.» Darüber, dass automatisierte Lokomotiven den Lokführer einst ablösen könnten, macht sich der 41-Jährige nicht gross Gedanken. «Die kurvigen Bergstrecken und die Wetterverhältnisse sind schwer zu automatisieren», denkt er . «Liegt Schnee oder Laub auf dem Gleis, ist die Fahrt sehr anspruchsvoll.» Pascal Zani freut sich darauf, allein vorne im Führerstand zu sitzen. «Wenn man selbst fährt, spürt man, wie die Lok reagiert. Das ist schon ein spezielles Gefühl.» Ausserdem könne er dann die wartenden Passagiere auf dem Perron sehen und ihnen mit der Zugfahrt eine Freude bereiten. Ihm selbst gefällt besonders die Strecke über den Albula im Abendlicht. Und er schwärmt: «Auch die Fahrt ins verschneite Engadin bei Sonnenaufgang ist wunderschön.»

