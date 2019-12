Sechs neue Mitglieder für den MV Berneck Philipp Färber, Präsident des Musikvereins Berneck, konnte zahlreiche Aktiv- und Ehrenmitglieder zur HV begrüssen. 11.12.2019, 05.00 Uhr

Andreas Bischofberger, Pascal Bischofberger, Karin Christen, Philipp Bischofberger, Silvan Hongler, Manuel Mayer, Melanie Kast, Philipp Färber, Patrick Odermatt, David Soldevila, Andreas Seitz (v.l.) Bild: pd

Im ausführlichen Jahresrückblick liessen Präsident Philipp Färber und Dirigent Bruno Ritter verschiedene gelungene Anlässe Revue passieren. Am Jubilarenkonzert im Altersheim, dem Ständli an der Bürgerversammlung, aber auch an kleineren und grösseren Auftritten durfte der Verein viele begeisterte Musikfreunde begrüssen und musikalisch verwöhnen. In sehr guter Erinnerung werden den Musikantinnen und Musikanten sicher auch die Feierlichkeiten anlässlich des 200- Jahr-Jubiläums Ende Mai bleiben. Musikalische Höhepunkte waren das Frühlingskonzert zusammen mit der Jugendmusik Au-Berneck-Heerbrugg in der Mehrzweckhalle sowie die Abendunterhaltung, die unter dem Motto «Jubiläumsabend» stand. Die Jugendmusik Au-Berneck-Heerbrugg unter Leitung von Raphael Rebholz und der Musikverein überzeugten das begeisterte Publikum in der passend dekorierten Mehrzweckhalle mit abwechslungsreicher Musik und solistischen Einlagen.