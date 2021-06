Eishockey Der SC Rheintal ist mitten im Sommertraining Der SC Rheintal bereitet sich nach fast ausgefallener Saison auf die neue Spielzeit vor. Die Kaderplanung steht. Sepp Schmitter 16.06.2021, 05.00 Uhr

Nicht aus dem Sommertraining wegzudenken sind Übungen, die Koordination und Gleichgewichtsgefühl der Eishockeyspieler fördern – auch wenn sie nicht auf dem Eis stattfinden können. Bild: Sepp Schmitter

Der erste Fixpunkt im SCR-Sommerprogramm ist jeweils die Generalversammlung. Sie wird auch dieses Jahr ohne physische Präsenz der Mitglieder abgehalten und findet am Montag, 21. Juni, 19 Uhr, statt. Wegen der längeren Vorbereitungszeit und der Planungsunsicherheit hat der Verein frühzeitig ein Fernsehstudio reserviert, um die GV live zu übertragen.

Die Mitglieder bekommen einen Link und können live an den Abstimmungen teilnehmen. Die nötigen Unterlagen sind auf der Website abrufbar, der obligate «HV-Vesper» wird nachgeholt, wenn auch die Geselligkeit wieder gepflegt werden kann.

Gleiche Trainer und wenige Wechsel in der Mannschaft

In der Saison 2020/21, sie war eigentlich keine, gab es nur Spiele. Dabei war der 4:2-Sieg in Herisau das einzige Highlight, die anderen Spiele gingen, wenn auch nur knapp, verloren. Dann war trotz aller Schutz- und Vorsichtsmassnahmen schon Ende Oktober Schluss und die Rheintaler Eishockeyaner waren zur Inaktivität verdonnert.

Im Mai begann dann das Sommertraining im Hinblick auf die neue Saison. Die Hoffnung ist gross, dass diese wieder unter einigermassen normalen Bedingungen ausgetragen werden kann. Der SC Rheintal startet mit dem gleichen Trainerduo in die Saison 2021/22. Die Verträge mit Sascha Moser und Ondrej Burzala wurden verlängert. Sie bringen beste Voraussetzungen für ein effizientes, abwechslungsreiches Training. Sie kennen den Verein und sind fähig, Spieler weiterzuentwickeln.

Die Kaderbildung «ist im Prinzip schon fast abgeschlossen», so der Verein. Mit Ramon Metzler, Vincent Sauter und dem jungen Laurin Gehringer stehen drei Torhüter zur Verfügung, die dem Team ein Rückhalt sein wollen. In der Abwehr musste der Abgang von Markus Waidacher verkraftet werden. Er wechselt aus beruflichen Gründen zurück nach Arosa. Mit dem Lustenauer Mathias Hagen, ehemaliger Nachwuchsspieler des SCR, konnte die Lücke aber gefüllt werden. Er bringt viel Erfahrung aus der MySports-League, der dritthöchsten Spielklasse, mit.

Die Angriffslinien sind fast identisch wie im Vorjahr. Sie bestehen etwa aus Captain Sandro Bartholet, den starken Angreifern Yanick Bodemann und Mica Moosmann sowie vielen jungen Eigengewächsen, die zwar coronabedingt nur wenig Spielpraxis haben, dafür aber an Muskelmasse zulegten.

Viel verspricht sich der SC Rheintal auch von Rückkehrer Adrian Ströhle. Gespannt ist er zudem auf Steven Wohlgensinger, der in seine zweite Saison beim SCR steigt, wegen dem Militär und Corona aber bis heute noch keinen Ernstkampf für die Rheintaler bestritten hat.

Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit

Der SCR würde gern noch eine bis zwei weitere Verstärkungen verpflichten, doch der Markt ist ausgetrocknet und der Standort Rheintal nicht gerade ein Vorteil. Dies, obwohl der SCR sich als gute Adresse sieht, als gesunden Verein mit guter Führung und treuen Sponsoren. Es werden keine utopischen Beträge bezahlt und leere Versprechungen gemacht, aber «immerhin hält man sich an Abmachungen», so der SCR.

Auch das treue, begeisterungsfähige Publikum – der SCR hat in der 1. Liga hohe Zuschauerzahlen – habe verdient, dass ein schlagkräftiges Team auf dem Eis stehe und keine Zittersaison im Kampf um den Ligaerhalt befürchtet werden müsse.

Zurzeit trainiert das Team in der trockenen Widnauer Eishalle, im Kraftraum oder im Freien und baut Ausdauer, Kraft und Geschicklichkeit für die nächste Saison auf. Zusätzlich stehen die Cracks im Juni jede Woche einmal in Romanshorn auf dem Eis, um das Gefühl für die Unterlage nicht zu verlieren. Ab August beginnt die Vorbereitung auf dem heimischen «Gletscher». In fünf Testspielen wird dann der letzte Schliff für die Meisterschaft geholt, die am Samstag, 18. September, auswärts beim EC Wil beginnt.

Testspiele des SCR: Samstag, 14. August: Rheintal – Pikes Oberthurgau. Samstag, 21. August: Rheintal – Bassersdorf. Freitag, 27. August: Rheintal – Wil. Mittwoch, 1. September: Herisau – Rheintal. Samstag, 11. September: Rheintal – Eisbären St.Gallen.