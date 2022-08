Rheintal: Altstätten macht am Verbandsschwingfest mit

Schwingen Nach 46 Jahren steigt Altstätten am Verbandsschwingfest wieder «i d’Hosa» Nach 46 Jahren findet im kommenden April in Altstätten wieder ein Rheintal-Oberländisches Verbandsschwingfest statt. Der Schwingklub Mittelrheintal spannt hierbei mit der Guggenmusik Städtli-Chlepfer zusammen. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Eine Festbank steht bereits auf dem Gelände, zumindest für das Foto. Von links: Beda Coray (OK-Präsident), Robert Hutter (Präsident des Schwingklubs Mittelrheintal) und Pascal Huber (OK-Vizepräsident) freuen sich auf das Rheintal-Oberländische Schwingfest 2023 in Altstätten. Bild: Cassandra Wüst

Das Rheintal-Oberländische Verbandsschwingfest eröffnet jedes Jahr offiziell die Freiluft-Schwingsaison. Im kommenden April findet dieses Spektakel zum ersten Mal seit 1977 wieder in Altstätten statt. Austragungsort für die über 100 Schwinger, die sich am 2. April im Sägemehl messen, ist das Areal rund um das Schulhaus Schöntal in Altstätten.

Die Vorbereitungen für das 83. Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest (ROSV) sind in vollem Gange. Der Anlass wird vom Schwingklub Mittelrheintal zusammen mit der Altstätter Guggenmusik Städtli- Chlepfer organisiert. «Unser Ziel ist es, ein unvergessliches Fest für Altstätten zu organisieren», sagt OK-Präsident Beda Coray, der in der Schwingerszene kein unbekanntes Gesicht ist.

OK-Präsident hat zwölf Kränze in seinem Palmarès

Der Altstätter Coray galt damals als der «böseste» Schwinger des Schwingklubs Mittelrheintal. Der Schwinger aus Altstätten konnte zwölf Kränze einheimsen und qualifizierte sich zweimal für das Eidgenössische Schwingfest – 2013 in Burgdorf und 2016 in Estavayer. Coray nahm auch am Unspunnen-Schwinget teil. 2017 beendete er seine Aktivkarriere, ist aber weiterhin ein engagiertes Mitglied des Schwingklubs – und ein ehemaliges der Städtli-Chlepfer. Nicht nur er, sondern eine ganze Schar des Schwingklubs ist oder war Mitglied der Guggenmusik, weshalb der Schwing­klub die Städtli-Chlepfer für das ROVS ins Boot geholt hat. Beda Coray, der selbst Teilverbandskranzschwinger war, sagt:

«Ich freue mich sehr, dass wir diesen Grossanlass als Heimspiel in Altstätten mit einem so motivierten OK durchführen können.»

Rund 3500 Zuschauer werden nächstes Jahr in Altstätten erwartet, wenn es heisst «Alt­stätta, i d’Hosa». Rund um die Schulanlage Schöntal wird ei­- ne würdige Schwingerarena mit vier Sägemehlplätzen, einer grossen Festwirtschaft in der Turnhalle und einer Festmeile auf dem Gelände eingerichtet. Unterhaltung wird durch den Jodelchor, die Alphornbläser und den Kinderjodelchor Rheintal beigetragen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein un­vergessliches Fest, eine einmalige Kulisse und hochkarätigen Schwingsport freuen.

120 Schwingende aus dem Kanton St.Gallen und der Nordostschweiz werden am Sonntag, 2.April, in die Schwingerhosen steigen. Es ist zu erwarten, dass einige «Böse» und bekannte Namen auf der Teilnehmerliste zu finden sein werden. Auf jeden Fall werden auch Rheintaler Grössen wie Fabian Ulmann oder Dean Burch, die am kommenden Wochenende am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln antreten, alles daran setzen, den Sieg in Altstätten ins Rheintal zu holen. Der letzte Sieger in Altstätten war 1977 kein Geringerer als der Ostschweizer Ernst Schläpfer, der zweimalige Schwingerkönig.

