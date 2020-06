Schwimmbad Weier in Berneck unter Corona-Vorgaben eröffnet

Das Schwimmbad Weier ist am Montag, 8. Juni, in die Saison gestartet. Das Schutzkonzept wird den Vorgaben des Bundes angepasst und sieht momentan vor, dass sich maximal 450 Personen auf dem Areal aufhalten. Dies wird durch die Drehkreuze am Eingang kontrolliert.