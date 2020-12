Schwierige Fundamente für neue Rheinbrücke zwischen Hard und Fussach

Der älteren Generation ist vielleicht noch das Unglück in Erinnerung, das sich beim Neubau der Rheinbrücke zwischen Lustenau und Höchst ereignete. Am 18. Mai 1982 stürzte das Schalgerüst während des Verfüllens mit Beton wegen des Nachlassens eines Hilfspfeilers in den Rhein. 17 Arbeiter fielen mit den Leergerüst in den Fluss. Einige wurden bis an den See abgetrieben, zwei Arbeiter ertranken. (gg)