Schaan Theater Mummenschanz: Schweizer Welterfolg seit 50 Jahren Das Theater Mummenschanz tritt im Rahmen der Jubiläumstournee im Januar zweimal im SAL in Schaan auf. Armando Bianco 14.01.2022, 05.00 Uhr

Typisch Mummenschanz: Mit dem Maskentheater ist das Trio weltberühmt geworden. Michael Buholzer / KEYSTONE

Seit Dezember und noch bis im Juni befindet sich Mummenschanz mit «50 Years» auf Jubiläumstournee in der Schweiz. Rund 100 Auftritte werden es sein, bevor die Truppe die Tournee in Deutschland und danach in Amerika weiterführt. «America is the place to be», sagte die in Altstätten wohnhafte Floriana Frassetto, Mitbegründerin von Mummenschanz, gestern in Schaan. In den Staaten ist das Kollektiv seit Jahrzehnten eine grosse Nummer, hier liegen die Wurzeln ihres künstlerischen Ruhms. Am Broadway in New York wurde das Trio immer wieder gefeiert.

Das Theater am Kirchplatz (TAK) in Schaan hat die Truppe für zwei Auftritte am 22. und 23.Januar im Saal am Lindenplatz gebucht. TAK-Intendant Thomas Spieckermann bezeichnet Mummenschanz als eine der «wichtigsten Künstlergruppen der Schweiz, die vor allem mit ihrer Zeitlosigkeit überzeugt». Mummenschanz sei keiner eindeutigen Gattung zuzuordnen, denn die philosophische und ästhetische Symbiose aus Pantomime, Theater, Tanz und Clownerie mache Mummenschanz zu «etwas Einzigartigem».

Klopapier-Gesichter und der skurrile Röhrenmann

Buchautor Roy Oppenheim und die in Altstätten wohnhafte Mummenschanz-Mitbegründerin Floriana Frassetto am Donnerstag vor den Medien im TAK in Schaan.

Das Ensemble hat Schweizer Theatergeschichte geschrieben und ist einer der erfolgreichsten Kulturexporte des Landes. Seit Jahrzehnten werden die Bühnenshows von Mummenschanz weltweit gefeiert, mehrere Millionen Menschen haben die Vorstellungen besucht.

Im Jubiläumsprogramm werden die beliebtesten Sketches aus dem grossen Repertoire gezeigt, ebenso hat es aber auch Platz für neue, verblüffende Nummern. Legendäre Charaktere wie die Menschen mit den Lehmmasken oder den Klopapier-Gesichtern werden ebenso zu sehen sein wie die fragilen, luftgefüllten Giants, der Röhrenmann und weitere skurrile Gegenstände und Formen, die die so typischen, eigensinnigen Charaktere auf der Bühne darstellen.

Mummenschanz agiert intensiv mit dem Publikum und dessen Fantasie, denn Mimik, Gestik und Spiel hinterlassen einen gefühlvollen Interpretationsspielraum. Der Begriff Mummenschanz ist übrigens eine Fusion aus «sich vermummen» und dem französischen Wort Chance.

