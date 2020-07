Schulhausaufstockung in Hinterforst wird 1,3 Millionen Franken kosten Der Baukredit wird an einer ausserordentlichen Schulbürgerversammlung nach den Ferien eingeholt. Max Tinner 16.07.2020, 05.00 Uhr

Die Visiere stehen, das Baugesuch ist eingereicht. Die ausserordentliche Schulbürgerversammlung zum Einholen des Baukredits findet am Donnerstag, 20. August, statt. Bild: mt

Weil in einem Jahr die Schülerzahl markant steigt, benötigt die Schule Hinterforst mehr Platz. Mit einer Aufstockung des alten Schulhauses auf dem Schulareal Bächis soll ein zusätzliches Schulzimmer samt Gruppenraum geschaffen werden. Am 3. Mai haben die Schulbürger einem Planungskredit über 100'000 Franken zugestimmt. Jetzt steht das Datum für die ausserordentliche Schulbürgerversammlung fest, an welcher über den Baukredit abgestimmt werden soll: Sie findet am Donnerstag, 20. August, um 20 Uhr in der Turnhalle Bächis statt.