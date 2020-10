Schnellste Runde und Bronze für den Thaler Thomas Litscher Zum WM-Auftakt in Leogang, Österreich ist die Schweizer Staffel nach drei WM-Titeln in Serie von Frankreich abgelöst worden. Auch Italien klassierte sich vor der Schweiz, die ohne Jolanda Neff und Nino Schurter antrat. Yves Solenthaler 08.10.2020, 05.00 Uhr

Thomas Litscher gewinnt seine fünfte Staffel-Medaille. Archivbild: Yves Solenthaler

Für den Bündner kam der 31-jährige Thaler Thomas Litscher zum Einsatz. Er hat schon vier WM-Medaillen im Team Realy gewonnen, darunter zwei goldene, die letzte datiert allerdings von 2011. In diesem Jahr bestand die WM-Staffel erstmals aus je drei Fahrerinnen und Fahrern, jeweils einer bzw. eine pro Altersklasse (U19, U21, Elite). Die Teams können die Reihenfolge frei wählen – was tak­tische Möglichkeiten bietet und den Rennverlauf verwirrend macht. So lag gestern vor der letzten Runde Österreich in Führung, das aber im Gegensatz zu den anderen Spitzenteams eine Frau auf die letzte Runde schickte – und noch auf den fünften Rang zurückfiel.