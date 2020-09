Schliessfachanlage am Bahnhof Altstätten wird aufgehoben Ab dem 1. Oktober besteht am Bahnhof Altstätten keine Möglichkeit mehr, Gepäck im Schliessfach zu lagern. 01.09.2020, 04.00 Uhr

Die Schliessfachanlage am Altstätter Bahnhof hat gemäss Stadt und SBB ausgedient: Sie wird ersatzlos zurückgebaut. Bild: Max Tinner

(red/sk) «Die in die Jahre gekommene Schliessfachanlage am Bahnhof wird eingestellt und ersatzlos zurückgebaut», schreibt die Stadt Altstätten in einer Medienmitteilung.