Grossbrand in Rebstein: Unternehmer berichtet von den Schäden

Schicksal Zwei Monate nach dem Grossbrand in Rebstein: Wie sich ein Familienbetrieb, der alles verloren hat, wieder aufrappelt Das Firmengebäude stand in Vollbrand, die Produktionsmaschinen

fielen den Flammen zum Opfer: Jetzt läuft der Betrieb der Firma ITS Metall in Form AG in Rebstein wieder. Doch die Teuerung bereitet Geschäftsleiter Bernard Wasler Sorgen. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 05.09.2022, 14.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gebäude im Industriegebäude in Rebstein brannte komplett aus. Bild: Remo Zollinger

(21. Juni 2022)

Rund zwei Monate sind vergangen, seit ein Grossbrand im Industriegebiet von Rebstein mehreren Firmen den Grossteil ihres Hab und Gut nahm. «Der Schock hat sich mittlerweile gelegt und wir versuchen, wieder nach vorne zu schauen», sagt Bernard Wasler, Geschäftsleiter der ITS Metall in Form AG. Rückblickend betrachtet spricht er von grossem Glück im Unglück.

«Es wurde niemand verletzt und das ist die Hauptsache.»

Bereits einen Tag nach dem Brand bot die Fehér AG in Balgach der ITS AG einen Teil ihrer Fertigungshalle zur Miete an – und das zu einem Freundschaftspreis. «Auch wenn wir hier viel weniger Platz haben und ich nun auf einer Festbank sitze, um meine Mails zu beantworten, sind wir einfach nur dankbar für diese Möglichkeit», sagt Wasler. Somit wurde ein ganz anderer Aspekt zur grössten Herausforderung. «Am schwierigsten war es, die richtigen Maschinen zu finden, die in so kurzer Zeit geliefert werden konnten», so Wasler.

Ein rauchende Skelett aus Mauern: Was vom Grossbrand in Rebstein übrig blieb. Bild: Tobias Garcia

(22. Juni 2022)

Vier Wochen nach dem Schicksalsschlag konnte das Familienunternehmen wieder langsam den Betrieb aufnehmen. Es sei eine schwierige Zeit gewesen, doch der Zusammenhalt in der Familie und zwischen den Mitarbeitenden sowie die Unterstützungsangebote zahlreicher Firmen aus der Umgebung hätten ihm viel Halt gegeben.

Kunden zeigen grosse Loyalität

«Wir konnten nur wenige Sachen aus der Brandruine retten», sagt Wasler. Zwar ist der Sachschaden nicht so hoch wie am Tag nach dem Brand befürchtet. Dennoch sorgt der finanzielle Mehraufwand für Bauchschmerzen. Wasler sagt: «Jetzt, wo sowieso alles teurer geworden ist, ist es schwierig, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die anfallenden Kosten zu decken.» Dazu kommen noch die betrieblichen Einbussen. Wasler sagt:

«Vorher hatten wir fünf Maschinen, jetzt nur noch zwei.»

Deshalb könne die Firma im Moment nicht alle Kunden im gewünschten Umfang beliefern. Zum Glück hätten sich ihre Kunden jedoch sehr loyal gezeigt. «Sie haben uns versprochen, dass sie uns die Aufträge erneut zusprechen, sobald wir wieder die ursprüngliche Kapazität erreicht haben», sagt er.

«Andere trifft es viel schlimmer»

Trotz allen Mehraufwands und der anfallenden Kosten zeigt sich Wasler dankbar. «Es wurde uns einmal mehr vor Augen geführt, dass das Geschäft nicht das Wichtigste im Leben ist», sagt der Geschäftsleiter. Durch den Grossbrand seien er und seine Söhne, die beide auch wichtige Pfeiler im Familienunternehmen sind, geerdet worden.

«Man merkt schnell, dass es andere Menschen viel schlimmer trifft – wie zum Beispiel gerade in der Ukraine.»

Klar ist: Wasler und seine Söhne wollen zurück an den alten Standort und ihr Firmengebäude wieder aufbauen. Die Baueingabe wird demnächst erfolgen. «Wir hoffen, dass sich die Behörden kooperativ zeigen und sich schnell unseres Falles annehmen», so Wasler. Laut aktuellem Stand soll der Einzug in das neue Firmen-Zuhause bereits in einem Jahr stattfinden. Bis dahin versuchen Familie Wasler und ihre Mitarbeitenden weiterhin das Beste aus der jetzigen Situation zu machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen