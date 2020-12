Schellen bleiben am Silvester still – Oberriet muss wegen des Coronavirus mit der Tradition brechen Aufgrund der pandemischen Lage hat der Vorstand des Museumsvereins Oberriet beschlossen, das Silvesterschellen nicht durchzuführen. 28.12.2020, 07.34 Uhr

Auf die Altjohrusschället müssen die Kinder aus Oberriet diesmal verzichten. Bild: PD

(bes) «Mir wüsched Eu a guets Neujohr», so tönt es, wenn die Schülerinnen und Schüler mit ihren Schellen am Silvestertag durch die Dörfer von Oberriet ziehen. Seit vielen Jahren schon organisiert der Museumsverein Oberriet diese Tradition des Neujahrsgrusses in den Dörfern der Politischen Gemeinde Oberriet.