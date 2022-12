Sargans: Kantonspolizei St.Gallen verhaftet Einbrecher

Kriminalität Nach mehreren Einbruchsversuchen in Sargans: Kantonspolizei St.Gallen nimmt mutmassliche Täter fest In der Nacht von Samstag ist es in Sargans zu mehreren Einbruchsversuchen gekommen. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um zwei 24-jährige Männer. 17.12.2022, 19.17 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen hat zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, mehrere Einbruchversuche begangen zu haben. Symbolbild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Eine vorerst unbekannte Täterschaft habe zunächst versucht, am Bahnhofplatz in Sargans in ein Restaurant einzubrechen, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Dies sei allerdings misslungen und die Täterschaft geflohen. Kurze Zeit später habe eine unbekannte Täterschaft versucht, in die Räumlichkeiten verschiedener Liegenschaften im Bahnhofpark einzubrechen. Auch hier hatten die Einbrecher keinen Erfolg und flüchteten, so die Polizei weiter.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte später am Bahnhof zwei Männer antreffen, die nach ersten Erkenntnissen für die Taten in Frage kommen könnten. Bei den mutmasslichen Einbrechern handelt es sich gemäss Angaben der Kantonspolizei um einen 24-jährigen Schweizer und einen 24-jährigen Portugiesen. Sie wurden festgenommen. Bei den Einbruchsversuchen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. (kapo/mas)