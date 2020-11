S18 kommt in der ungeliebten Variante: Sie führt mitten durch ein Naturschutzgebiet Die Verbindungsstrasse zwischen Schweizer und österreichischer Autobahn freut nicht alle. Andreas Rüdisüli 14.11.2020, 05.00 Uhr

Die Linie CP erhält den Vorzug gegenüber der Route Z. Bild: pd

Die Idee einer Verbindungsstrasse zwischen der österreichischen und der Schweizer Autobahn ist Jahrzehnte alt. S18 heisst das Projekt, das nun nach jahrelanger Planung konkret zu werden scheint.

Die Wunschlösung der beteiligten Vorarlberger Gemeinden für die Strasse, die sie vom Verkehr entlasten soll, wäre die «Z-Variante», eine Linie zwischen Höchst (grenzt an St.Margrethen) und dem Autobahnanschluss Dornbirn Nord (siehe Skizze). Doch diese Route führt quer durch ein Naturschutzgebiet – und hatte darum bei der federführenden Asfinag, die zuständig ist für die Autobahnen Österreichs, keine Chance. Zu negativ wären die Auswirkungen auf die Natur gewesen.

Lustenauer schimpfen: «Pest oder Cholera»

Umgesetzt werden soll nun für 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro die sogenannte CP-Variante. Sie führt auf 8,5 Kilometern von Höchst (Höhe St.Margrethen) östlich an Lustenau vorbei zum Autobahnanschluss Dornbirn Süd.

In Lustenau ist man frus­triert über den Entscheid der Asfinag. Bürgermeister Kurt Fischer macht seiner Empörung in den «Vorarlberger Nachrichten» Luft: «Keine Entlastungsstrasse zu haben oder diese jetzt empfohlene, ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Unser Siedlungsraum wäre durch zwei Autobahnen im Osten und im Westen zerschnitten.» Auch andere Lustenauer Politiker sind erzürnt. Sie sprechen von einem «Würgegriff», in den ihre Stadt genommen würde.

Die Asfinag – das Akronym steht für den sperrigen Begriff Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft – hält in einer Medienmitteilung fest, dass beide Varianten die Gemeinden wirksam entlasten würden, wenn es um den überregionalen Verkehr geht. Untersuche man hingegen nur die niederrangigen Strassen, sei die Ostumfahrung effizienter.

Wirksamer und besser für die Umwelt

Entscheidend ist laut Asfinag aber eben, dass die Variante CP zusätzlich zur höheren Wirksamkeit die Umwelt weit weniger belastet als die Route Z quer durchs Naturschutzgebiet. Da­rum habe laut Experten nur die Ostumfahrung Chancen auf eine Genehmigung. Die detaillierten baulichen Ausführungen werden nun in den nächsten Planungsschritten konkretisiert – das betrifft Themen wie Tieflagen, Tunnel, Wannen und freie Strecken. Einen Termin für einen Baustart nennt die Asfinag in ihrer Pressemitteilung nicht.

Beide Streckenführungen haben übrigens eines gemeinsam: Einer der Endpunkte befindet sich beim Autobahnknoten St.Margrethen, der seit Jahrzehnten auf eine Verbindung ins Nachbarland wartet.