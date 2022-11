Rüthi: Schulkinder warten Anfang Woche vergeblich auf den Bus

Rüthi Verwirrende Infos im ÖV: Schulkinder warten Anfang Woche vergeblich an der Haltestelle auf den Bus Wegen einer Baustelle in Rüthi konnte die RTB Rheintal Bus eine Haltestelle nicht bedienen. Missverständnisse führten dazu, dass Schulkinder Anfang Woche vergeblich auf einen Bus warteten. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Früher als geplant wurde die Haltestelle «Rüthi, Bahnhofstrasse» wieder bedient. Bild: Hildegard Bickel

Kürzlich sind im Onlinefahrplan der SBB falsche Angaben auf­gefallen. Angeblich gestrichene Bus-Kurse fahren doch. Wir berichteten. Daraufhin hat sich eine Leserin gemeldet, die weitere kritische Punkte im Busverkehr feststellte.

Die Haltestelle «Rüthi, Bahnhofstrasse» wurde kürzlich nicht bedient. Ein Infoaushang wies darauf hin, man solle an der Feffetstrasse einsteigen. Jene, die nicht darauf vorbereitet waren, haben es nicht geschafft, kurzfristig an eine andere Bushaltestelle zu springen und den Bus zu erwischen. Die Leserin bemängelt, es sei keine Info im SBB-Onlinefahrplan vorhanden.

Bei der RTB wurde ihr mitgeteilt, die Website der RTB zu besuchen. Dort seien die Störungsmeldungen aufgelistet. Ebenfalls wurde die App Wemlin empfohlen, die Abfahrtszeiten im ÖV auf das Handy liefert. Die Leserin meint jedoch, wer mit dem ÖV reise, hole Infos in erster Linie beim Onlinefahrplan der SBB. Hans Koller, Leiter Markt der RTB, nimmt Stellung: «Die Haltestelle «Rüthi, Bahnhofstrasse» kann über einen Zeitraum von nur einer Woche nicht aus den Online-Fahrplänen entfernt werden. Dafür sind die Systeme zu wenig flexibel. Solche Anpassungen erfolgen erst ab einer Dauer von drei Wochen. Stattdessen kann das betroffene Transportunternehmen einen Zusatztext von den SBB aufschalten lassen. Er weist auf solche Änderungen hin. Dies wurde im beschriebenen Fall auch gemacht.»

Herausforderungen bei den Kundeninformationen

Hans Koller bestätigt, der Fall «Rüthi, Bahnhofstrasse» sei etwas komplex, aber ein gutes Beispiel für die Herausforderungen bei Kundeninformationen über Baustellen und Unterbrüche. Gemäss dem Aushang an der Haltestelle wurde sie vom 7. bis 18. November nicht bedient. Früher als erwartet konnten die Busse bereits am Montag, 14. November, wieder an der Bahnhofstrasse halten. Entsprechend wurde die Zusatzmeldung im Onlinefahrplan entfernt. Die spontane Änderung führte zu einem Missverständnis, und das ausgerechnet bei einem Fahrer. Der Bus, der kurz nach 13 Uhr die Haltestelle «Rüthi, Dorf» bedienen sollte, tauchte nicht auf. Schulkinder wurden stehengelassen. Hans Koller bestätigt den Vorfall. «Dafür entschuldigen wir uns bei den betroffenen Schulkindern.» Der Fahrer sei die Baustellen-Umleitung gefahren, obwohl sie nicht mehr gültig gewesen war.

«Dabei bemerkte er zu spät, dass er mit einem früheren Abschwenken die Haltestelle ‹Rüthi, Dorf› trotzdem hätte anfahren können.»

Übrigens erfolgten am Donnerstag, 17. November, nochmals Arbeiten an der Baustelle. Die Haltestelle Bahnhofstrasse war an diesem Tag erneut nicht bedient. Die RTB informierte auf ihrer Website. Ab heute sollte der Bus nun auch in Rüthi wieder wie gewohnt unterwegs sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen