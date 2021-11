Widnaus Gemeindepräsidentin tritt Ende 2022 zurück

Rücktritt Widnaus Gemeindepräsidentin Christa Köppel tritt Ende 2022 zurück In gut einem Jahr will die Widnauer Gemeindepräsidentin Christa Köppel ihr Amt einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergeben. Der Wechsel in der Mitte der vierjährigen Amtsdauer gewährleiste Stabilität und Kontinuität, schreibt sie. 03.11.2021, 05.00 Uhr

Noch 14 Monate im Amt, dann will Gemeindepräsidentin Christa Köppel ihr Amt einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergeben.

Am 31. Dezember 2022, also in etwas mehr als einem Jahr, will Widnaus Gemeindepräsidentin Christa Köppel ihr Amt einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergeben. Wie es in einer Medienmitteilung von gestern Abend heisst, hat sie dem Gemeinderat auf diesen Termin hin ihren Rücktritt erklärt. Der Gemeinderat habe die Demission bestätigt.

Der Rücktritt mitten in der Legislatur sei auf den Stand der laufenden strategischen Vorhaben in der Gemeinde und in den von ihr geführten und mitgeführten Zweckverbänden abgestimmt, schreibt Christa Köppel. So seien Stabilität und Kontinuität gewährleistet: Der Nachfolge­rin oder dem Nachfolger stehe für den Einstieg ins Amt ein eingespieltes Team im Gemeinderat zur Seite, die reorganisierte und verstärkte Gemeinderatskanzlei biete eine top Führungsunterstützung, die Verwaltungsabteilungen und Gemeinde­betriebe würden von jüngeren und sehr kompetenten Führungskräften geleitet, und im Zentrum Augiessen sei der Führungswechsel eingeleitet.

Projekte auf Übergabe vorbereiten

«Ich bin überzeugt, dass die hohe Motivation, die Offenheit, die Kundenorientierung und die Loyalität der Mitarbeitenden auch bei einem Führungswechsel erhalten bleiben», schreibt Köppel. Es sei ihr auch ein Anliegen, bereits aufgegleiste wichtige Projekte wie die Ortsplanungsrevision, das Hochwasserschutzprojekt Alpenrhein Rhesi, die Neu­gestaltung der Post-/Diepolds­auerstrasse oder auch das Hochwasserschutzprojekt Rheintaler Binnenkanal mit dem Rat und den Mitarbeitenden so weit vorwärtszutreiben bzw. zu begleiten, dass sie einen Stand erreichen, der für eine Stabsübergabe günstig sei:

«Ich freue mich auf einen weiterhin wirkungsvollen Einsatz für die Gemeinde in den verbleibenden Monaten und auf interessante und bereichernde Begegnungen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern von Widnau.»

Über ihre Rücktrittspläne hat Christa Köppel die Präsidenten der Ortsparteien und der politischen Plattform Widnau plus bereits orientiert. Die frühzeitige Ankündigung werde ihnen die nötige Zeit verschaffen, sich mit der Nachfolgelösung zu befassen. Die Termine für die Einreichung von Wahlvorschlägen und für die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers sind noch offen. Gemeinderat und Gemeinderatskanzlei werden sie an einer nächsten Sitzung festlegen.

Christa Köppel ist seit Mai 1999 Gemeindepräsidentin von Widnau. Sie war damals die erste Frau, die im Kanton St.Gallen in dieses Amt gewählt wurde. Seitdem habe sie sich «mit viel Freude und grossem Elan für die Entwicklung der Gemeinde Widnau und der Region Rheintal engagiert», schreibt Christa Köppel. (pd/red)