Wenn es wieder losgeht in Heerbrugg: Rheno-Teams starten in die Saison Auch im Volleyball ist unklar, ob die Meisterschaft durchgespielt werden kann. 23.10.2020, 05.00 Uhr

Die Rheno-Frauenmannschaft wurde in der letzten Saison Gruppensieger und will weiter so stark auftreten. Bild: Archiv/rez

Wenn die Volleyballer am Samstag in der Blattackerhalle in Heerbrugg in die Saison starten, beginnt eine Saison, die alles andere als normal werden dürfte. Und ob sie überhaupt einigermassen normal gespielt werden kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Aktuell gilt für alle Rheno-Spiele das Schutzkonzept des nationalen Volleyballverbandes. Alle Zuschauer müssen Namen und Kontaktdaten angeben, Masken tragen und sie dürfen sich nur auf der Galerie der Halle aufhalten. Die Festwirtschaft entfällt.

Bei all diesen Massnahmen läuft das sportliche Geschehen Gefahr, etwas in den Hintergrund zu treten. Dabei starten die Rheintaler in eine Saison, die einiges an sportlichen He­rausforderungen mit sich bringt. So dürfen dank einer starken Vorjahressaison wieder beide Männerteams in der 3. Liga antreten. Das «Eins» zeigte sich im Schweizer Cup bereits in toller Form und holte zwei Siege. In der zweiten Runde schalteten sie ein Zweitliga-Team aus.

Am Samstag trifft Rheno auf Amriswil (14 Uhr). Letzte Saison konnte Rheno beide Spiele gewinnen, das Team der Thur­gauer verändert sich aber von Jahr zu Jahr stark, sodass man von einer offenen Ausgangslage sprechen darf. Neu in Rhenos ersten Mannschaft spielt Drilon Bauta, der aus dem Nachwuchs kam. Mit ihm hat das Team das Kader auf der Mittelangreiferposition vergrössert. Rheno II startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Andwil.

Frauen wollen starke Vorjahressaison bestätigen

Nach der tollen Saison 2019/20 mit dem ersten Schlussrang nimmt Rhenos Frauenteam sich vor, auch in dieser Saison so erfolgreich aufzutreten. Am Samstag starten die Rheintalerinnen mit einem Heimspiel gegen Audax Amriswil (16 Uhr).

Die beiden Kontrahenten kennen sich seit vielen Jahren und lieferten sich schon viele spannende Partien. Es wird spannend sein, zu sehen, welches Team mit der doch sehr kurzen Vorbereitung besser umgehen kann.

Viertliga-Frauen in schwieriger neuer Liga

Gleich zwei Spiele bestreitet das junge Viertliga-Frauenteam an diesem Wochenende. Die Rheintalerinnen dürfen eine Liga höher antreten und werden bestimmt noch einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Am Samstag treffen sie auf Kreuzlingen (12 Uhr), am Sonntag folgt die Partie in Goldach.

Die Juniorinnen U19 treffen am Samstag zum Saisonstart auf Volley Uzwil (14 Uhr). (ms)