Nach Flucht aus Ukraine: Deutsch lernen für Kinder das A und O

Rheintaler Schulen Nach Flucht aus der Ukraine: Deutsch lernen bleibt für Kinder das A und O Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Schritt für Schritt gliedern sich geflüchtete Kinder in die Schulen im Rheintal ein. Bei dieser enormen Aufgabe bewähren sich regionale Integrationsklassen. Hildegard Bickel 24.02.2023, 05.00 Uhr

Auf Schulbesuch in der Integrationsklasse: Diana aus der Ukraine arbeitet am Laptop, eine Klassenassistentin hilft bei Fragen. Bild: hb

In ihrem Heimatland herrscht nach wie vor Krieg, und sie müssen sich in neuer Umgebung mit einer neuen Sprache zurecht­finden. Kinder aus der Ukraine sind auf Hilfe angewiesen. Die erhalten sie in erster Linie in der Schule. Als letzten Frühling die Flüchtlingswelle aus der Ukraine einsetzte, handelten Schulgemeinden ohne zu zögern. Innert Kürze entstanden altersdurchmischte Integrationsklassen. So auch in Heerbrugg im Schulhaus Blattacker, wo sich Balgach, Berneck und Au-Heerbrugg für eine Lösung auf Primarstufe zusammenschlossen und sich am Vorbild der Oberstufen-Integrationsklasse orientierten.

«Nach wie vor ist es wichtig und nötig, solche Klassen zu führen», sagt Schulleiterin Nadine Tanner. Letzten Mai starteten 13 Kinder mit dem Unterricht, derzeit nehmen 14 Kinder teil. Fünf stammen aus der Ukraine, die anderen sind aus Afghanistan, Eritrea, Kuba, Spanien und Syrien. Das zeige, dass unabhängig vom Krieg in der Ukraine Bedarf an der Integrationsklasse bestehe.

Klassenassistentinnen unterstützen die Lehrerin

«Hoi» rufen die Kinder zur Begrüssung im Klassenzimmer. Sie sind unterschiedlichen Alters, von der ersten bis zur sechsten Klasse, und sind jeweils vormittags im Unterricht bei Lehrerin Tanja Tschann. Sie übt mit ei­-ner Gruppe jüngerer Mädchen und Buben einzelne Buchstaben und ihre Aussprache. Möglichst rasch Deutsch zu lernen, steht ganz klar im Zentrum. Auf den Pulten liegen Mundbilder. Zwei Frauen helfen als Klassenassistentinnen und beschäftigen sich mit älteren Kindern. Eine spricht arabisch und kann wertvolle Erklärungen geben. Ohne ihre Unterstützung wäre der Unterricht kaum möglich, sagt Nadine Tanner.

Die Schülerin Diana aus der Ukraine arbeitet am Laptop mit Kopfhörern. Das Mädchen neben ihr ist ebenfalls Ukrainerin, sie unterstützen sich in ihrer Muttersprache bei den Aufgaben. An die Lehrerin stellen sich hohe Anforderungen. Sie muss sich mit unterschiedlichen Nationen, Sprachen und Entwicklungsständen der Kinder auseinandersetzen. Es gilt, alle zu beschäftigen sowie zu fördern. Tanja Tschann nahm die Arbeit Anfang Februar auf. Der Rückhalt im Team sei gross, sagt Schulleiterin Nadine Tanner.

«Denn die Integrationsklasse ist auch eine extreme Entlastung für die Klassenlehrpersonen.»

Während der vergangenen zehn Monate schwankte die Zahl der Schulkinder. Manche, die zu Beginn in der Klasse waren, besuchen mittlerweile ganztags die Regelklasse. Sie können dort dem Unterricht folgen und ihre Bedürfnisse ausdrücken. Das ist das erklärte Ziel der Bemühungen. Wie lange ein Kind die Integrationsklasse besucht, sei sehr unterschiedlich und hänge vom Fluchthintergrund ab, sagt Nadine Tanner. «Manche ein halbes Jahr, an­dere länger. Wir haben Flüchtlingskinder bei uns, die noch nie eine Schule besucht haben. Auch in ihrer Muttersprache können sie nicht lesen und schreiben.»

Das betrifft jedoch nicht die Kinder aus der Ukraine. Sie können auf ihrer bishe­rigen Schulbildung aufbauen. Eine Schülerin nimmt zusätzlich an ukrainischem Online-Unterricht teil. Es kam auch vor, dass ukrainische Kinder mit Ange­hörigen bereits wieder in ihr Land zurückkehrten. Andere kommen neu hinzu, sobald bestimmt ist, welcher Gemeinde sie zugewiesen werden.

Auf dem Pausenplatz bleiben die Kinder eher unter sich. «Wir hätten uns gewünscht, dass sie sich mit den Kindern anderer Klassen besser durchmischen», sagt Nadine Tanner. Weshalb dem nicht so ist, hänge aber auch mit dem Stundenplan zusammen, da die geflüchteten Kinder nur nachmittags in den Regelklassen am Unterricht teilnehmen. Probleme abseits des Klassenzimmers seien bislang nicht aufgetaucht, was Tanner positiv bewertet. Die Integrationsklasse, soviel sei sicher, werde bis auf Weiteres bestehen bleiben.