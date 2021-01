Der «Rheintaler» feiert seinen 175. Geburtstag Aufgezwungenen Einschränkungen zum Trotz feiert der «Rheintaler» 2021 sein 175-jähriges Bestehen – und hofft auf Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte. Gert Bruderer 04.01.2021, 05.00 Uhr

Seit der Gründung vor 175 Jahren (damals noch unter anderem Namen) hat «Der Rheintaler» sich stark gewandelt. Das Bild zeigt die Tageszeitung in den Jahren 1875, 1981 und 2011. Bild: Gert Bruderer

Wegen der Pandemie können im Januar zwei beliebte traditionelle «Rheintaler»-Anlässe nicht stattfinden. Weder der Neujahrsapéro gleich zu Beginn des Jahres noch die «Rheintaler»- Sportlerwahl gegen Ende des Monats sind diesmal durchführbar. Redaktion und Verlag hoffen aber, dass in der zweiten Jahreshälfte wieder Veranstaltungen möglich sein werden, die eines Jubiläums würdig sind.

Schon im letzten Juli konnte das Rheintaler Medienhaus sich über Beständigkeit in Verbindung mit einer runden Zahl freuen: Seit 150 Jahren gab es den Zeitungstitel «Der Rheintaler». (Einmal – am 14. Juni 2019 – erschien die Lokalzeitung anlässlich des Frauenstreiks sogar als «Die Rheintalerin».) Die Zeitung ist aber noch älter, nur hatte sie anfänglich andere Namen.

Ein grosser Tag ist der 8. Oktober

Am 8. Oktober 1846 erschien der «Rheintaler» zum ersten Mal – zunächst unter dem Namen «Der Bote am Rhein». Das Blatt war aus der Zusammenlegung des Wochenblatts «Rheintaler Bote» mit dem Sarganser «Oberländer Wächter» hervorgegangen; es wurde in Altstätten gedruckt und herausgegeben. Im Juli 1870 wechselten Redaktion und Druckerei, und der «Bote» wurde unter dem neuen Namen «Der Rheinthaler» weiterhin in Altstätten heraus- gegeben. Der «Rheintaler» ist somit die älteste Zeitung des St.Galler Rheintals.

Verschiedene Anlässe für geladene Gäste und für alle

Im Jubiläumsjahr 2021 fällt der 8. Oktober auf einen Freitag und somit auf einen idealen Wochentag für die Durchführung eines Jubiläumsapéros. Für diese Veranstaltung mit geladenen Gästen ist ein Rahmen vorgesehen, der dem des (2021 leider ausfallenden) Neujahrsapéros ähnlich ist. Ebenfalls für geladene Gäste gibt das Altstätter Diogenes-Theater am 10. Juni eine Sondervorstellung. Gezeigt wird das Stück «Die Panne» von Friedrich Dürrenmatt. Der Geburtstag des grossen Schweizer Autors jährt sich 2021 zum hundertsten Mal. Die breite Öffentlichkeit wird das Jubiläum das ganze Jahr hindurch montags bis freitags im Titelkopf der Lokalzeitung «Der Rheintaler» wahrnehmen können, wo die 175 Jahre in jeder Ausgabe in Form eines Banners erwähnt sind. Ausserdem sind verschiedene Anlässe unserer Galledia Regionalmedien AG aufs Jubiläum ausgerichtet.

Der Redaktionswagen, der im Jahr 2020 wegen Corona leider nirgendwo Halt machen konnte, ist im Jubiläumsjahr unter dem Motto «Redaktionswagen plus» unterwegs. Am Mittwoch, 11. August, fährt er gar nicht erst los, sondern bleibt auf dem Galledia-Firmengelände in Berneck stehen, wo ausser dem Redaktionswagen ein Nostalgie-Bierlaster der Rheintaler Traditionsbrauerei Sonnenbräu das Publikum erwartet.

Sowohl am 11. August in Berneck, als auch am Mittwoch, 15. September, in Altstätten werden Verlags- und Redaktionsmitarbeitende nicht erst am Abend vor Ort sein, sondern schon von 9 bis 11 Uhr, beim Seniorenzmorge. Der «Rheintaler» (und seit dem Zusammenschluss im Jahr 2011 natürlich auch die «Rheintalische Volkszeitung») laden zu den Redaktionswagenevents wie in jedem Jahr seit 2004 alle Abonnentinnen und Abonnenten, Gewerbetreibenden und Behördenmitglieder zum gemütlichen Beisammensein ein.

Auf dem Programm steht ferner eine zweitägige Leserreise mit dem Titel «Auf den Spuren von Zeitung und Druck». Sie führt nach Augsburg (in die hier bestehende, bekannte Fuggerei) sowie nach Mainz ins Gutenberg-Museum. Die Leserreise wird für November geplant.

Wandeln auf Rheintaler Spuren

Auch ein Wandeln auf Rheintaler Spuren soll möglich sein. Für September ist ein kleiner Ausflug durch das Rheintal vorgesehen, der mit der Besichtigung besonders interessanter Orte in der Region verbunden ist. Das Programm wird ebenso noch erarbeitet wie ein natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Auge gefasster Anlass im August. Ebenfalls im August feiert die Altstätter Kulturwoche Staablueme ihr 40-jähriges Bestehen.

Der «Rheintaler» bringt seine Verbundenheit mit der Region auch dadurch zum Ausdruck, dass er den regionalen Grossanlass Staablueme schon seit vielen Jahren namhaft unterstützt.