Diepoldsau: Bäckerei Dörig schliesst

Rheintal «Wir mögen nicht mehr»: Die Bäckerei Dörig in Diepoldsau schliesst – obwohl das Geschäft brummt Hanspeter und Carola Dörig hängen ihre Schürzen an den Nagel. Die Diepoldsauer Bäckerei Dörig wird es nicht mehr geben, doch die Widnauer Filiale soll weitergeführt werden. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 22.12.2022, 20.08 Uhr

Carola und Hanspeter Dörig in ihrem Geschäft in Diepoldsau. Bis im nächsten Frühjahr wird hier noch gebacken.

Mit der Schliessung der Bäckerei Dörig endet auch eine Familientradition. Vor über 25 Jahren hat Hanspeter Dörig den Betrieb von seinen Eltern übernommen, die zuvor ihre Brote ihn Altstätten verkauft hatten. Seit 1999 betreibt Hanspeter Dörig die Bäckerei mit seiner Frau Carola. Jetzt haben die beiden genug.

«Der Dauerstress hat uns zu diesem Entscheid bewogen. Wir mögen nicht mehr», sagt Hanspeter Dörig. Ein normaler Tag dauert 15 Stunden, oft sogar noch länger. Dem Ehepaar helfen in der Produktion neben Hilfskräften nur ein ausgebildeter Bäcker und eine Konditorin – wenig Personal für den Betrieb dieser Grösse.

Ausgebildete Bäckerinnen oder Bäcker findet Dörig schon lange keine mehr. Auch Lehrstellen zu besetzen sei schwieriger geworden. «Es fehlt an Fachkräften, die uns entlasten können», sagt Hanspeter Dörig. Die Geschichte der Bäckerei Dörig findet also auch wegen des Fachkräftemangels ihr Ende. Dieser hat dieses Jahr gemäss eines Index des Personaldienstleisters Adecco einen Rekordwert erreicht.

Widnauer Filiale soll bestehen bleiben

Bis Pfingsten 2023 werden die beiden noch Kundschaft in den Filialen in Widnau und Diepoldsau empfangen. Danach wird die Bäckerei in Diepoldsau schliessen. Die Filiale in Widnau soll wenn möglich von einer anderen Bäckerei übernommen werden. Eine konkrete Lösung gibt es aber noch nicht. Mit dem Abgang der Dörigs wird wahrscheinlich auch der Znüniservice der Bäckerei eingestellt. «Der Service könnte von einem Nachfolger in Widnau weitergeführt werden. Ich bezweifle aber, dass dieses Angebot bestehen bleibt», sagt Hanspeter Dörig.

In seiner Stimme liegt Bedauern. Das ist besonders zu hören als er sagt: «Gelaufen ist das Geschäft gut. Aber wir können nicht mehr alles fast alleine machen.» Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger hätte die Bäckerei in Diepoldsau problemlos weiterführen können, wie Dörig sagt. Während eines halben Jahres habe er versucht, jemanden zu finden. Doch gemeldet hat sich niemand. Auch Dörigs eigene Kinder wollen die Bäckerei nicht übernehmen.

Mit dem Ende seiner Zeit als Bäcker wird für den 53-Jährigen und seine Frau ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Was kommt, wissen die Dörigs noch nicht. Sie werden wohl einen Job mit einem tieferen Stresslevel suchen: «Wir sind es müde, erschöpft zu sein», sagt Hanspeter Dörig.

Zweite Schliessung innert Kürze

Die Bäckerei Dörig ist nicht das einzige Geschäft im Rheintal, das bald schliesst. In St.Margrethen werden Florian und Ingrid Caviezel kürzer treten. Sie geben den bisherigen Standort der Molkerei per Ende Januar auf, denken aber noch nicht ganz ans Aufhören. Den Partyservice bieten sie weiterhin an. Auch das Käsesortiment bleibt erhältlich. Ab Februar verkaufen sie dieses in einem Verkaufswagen vor ihrer Mosterei an der Kirchstrasse. Caviezels hatten zuletzt mit verschiedenen Pro­blemen zu kämpfen, wie sie auf ihrer Website schreiben: Verändertes Konsumverhalten, die Wirtschaftslage und ebenfalls Personalprobleme hätten sie zu diesem Entscheid bewogen.

