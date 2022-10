Möschtifäascht Widnau: Gedränge vor Auftritt von Kool Savas

Rheintal «Wir finden es eine Frechheit»: Gedränge vor Auftritt von Kool Savas beim Möschtifäascht in Widnau Der Auftritt des deutschen Rappers Kool Savas sorgte für einen riesigen Ansturm beim Widnauer Volksfest. Viele Leute kamen erst gar nicht ins Zelt. Sven Lenzi/FM1Today 08.10.2022, 11.05 Uhr

«Viele, die sich in der Rap-Szene bewegen, freuen sich wohl sogar noch mehr auf ihn als auf Sido», meinte Susi Miara, Medienverantwortliche des Moschtifäascht, im Vorfeld des Auftritts von Kool Savas gegenüber FM1Today. Und sie sollte Recht behalten: Vor dem Auftritt des deutschen Rappers, welcher als Ersatz von Usta Soundsystem hosted by Sido & DJ Desue auf der Bühne stand, entstand ein Gedränge vor dem Festzelt in Widnau, wie ein Video von FM1Today zeigt: