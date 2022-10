Gruppen-Vernissage in Rebstein: "Was ist unser Lächeln wert?"

Rheintal «Was ist uns ein Lächeln wert?»: Gute Stimmung an der grossen Gruppen-Vernissage in Reibstein Was vier einheimische Kunstschaffende im Progy-Foyer zeigen, ist sehr kontrastreich. Christoph Schmid verblüfft mit zwei Bildern in einem: Wer von links schaut, sieht Batman, von rechts grinst einem sein Erzfeind entgegen. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Vernissage vom Freitag war die Comicfigur «Joker» ein Blickfang von Christoph Schmid. Bild: Gert Bruderer

Rebstein Christoph Schmid, Eva Wrann, Urs Strässle und Christian Sieber gestalten – in den Worten von Vernissageredner Franz Fischli – ihre eigene Welt als «Forschende in eigener Sache». Das stimmt auch insofern, als die Lebenswege der Ausstellenden nicht linear verlaufen sind.

Kunst mit interessantem Hintergrund

Die Grafikdesignerin Eva Wrann (43) kam in Santiago de Cuba zur Welt, wuchs in der Steiermark auf, zog ins Vorarlberg, lebte bis 2019 fünf Jahre in Diepoldsau und ist nun eine Räbschterin. Alle drei Männer stammen von hier, kehrten der Region zeitweise aber den Rücken. Urs Strässle (61) verbrachte zwei Jahrzehnte in Basel, ehe er auf den St.Anton zog und vor neun Jahren nach Rebstein zurückkehrte. In Basel erlebte er seine schönste Einzelausstellung. Christian Sieber (70) war bis vor 35 Jahren je sieben Jahre in Genf und Mels.

Der gelernte Möbelschreiner Christoph Schmid (62), ein ehemaliger 1.-Liga-Spitzenfussballer, verbrachte als zudem gelernter Grafiker ein paar Jahre in Zürich, betreibt aber schon lange in Rebstein seine eigene Firma für Grafik, Werbung und Design. Erst spät begann er, Holzbilder zu machen. Bei seiner letzten Ausstellung vor drei Jahren in Balgachs Alter Post sagte er:

«I ha Holz wahnsinnig gern übercho.»

Schmids Werke bestehen aus mehreren mit der Oberfläche der Bilder bündigen Holzteilen und sind kombiniert mit Gemaltem.

«Grosse Bandbreite» ist fast untertrieben

Während manche Künstlerinnen und Künstler – überspitzt gesagt – «ihr Sujet» finden und es in stets neuen Variationen vielleicht entwickeln, verblüffen die vier Räbschter Kunstschaffenden mit einer ungewohnten Vielfalt innerhalb des eigenen Gesamtwerks. Gemeindepräsident Andreas Eggenberger untertrieb schon fast ein wenig, als er an der Vernissage am Freitagabend von einer «grossen Bandbreite» sprach.

Dass die von Pro Cultura (einer Untergruppe des Verkehrsvereins) vorbereitete Gruppenausstellung eine besondere Wirkung entfaltet, ist nicht nur der Vielfalt an Techniken und Stilen zu verdanken, sondern auch der Gemeinde: Sie hat die gemieteten Stellwände bereitgestellt.

Ein paar Bilder stechen hervor

Die Stellwände stammen aus Balgach, dienten früher der Art Balgach und tragen nun dazu bei, dass das Publikum in Rebstein sich atmosphärisch an die Art Balgach erinnert fühlt. Allerdings ist der verfügbare Platz pro Künstler oder Künstlerin in Rebstein grösser, so dass ein etwas tieferer Einblick ins Schaffen der Ausstellenden möglich ist. Obschon die Vorlieben Kunstinteressierter nicht deckungsgleich sind, stechen zumindest ein paar Werke hervor, die allgemeine Anerkennung finden dürften – allen voran das eingangs erwähnte, mit immensem Aufwand verbundene, aus vielen schmalen Stegen gebaute Bild, das von je einer Seite den von Christoph Schmid leicht verfremdeten Batman und von der anderen Seite den Joker zeigt.

Abstrakt von Christian Sieber. Bild: Gert Bruderer

Christian Sieber beeindruckt mit dem schlicht «Abstrakt» benannten Bild, das – Irrtum vorbehalten – einen stimmungsvollen Himmel zeigt. Auch die in edles Blau gesetzten Menschen hinterlassen einen starken Eindruck.

Sirill von Urs Strässler. Bild: Gert Bruderer

Unter den Fischen und Menschen Urs Strässles ragt «Sirill» heraus, ein grossformatiges Porträt in königlichen Farben – wie ein Meeresgott inmitten kühler Fischlandschaft. Die im Porträt zum Ausdruck kommende Verspieltheit setzt sich gegenüber, in den Werken Eva Wranns, vergnüglich fort.

«Herbstzeitkopflose», «Das Fenster» oder «Kaktus» von Eva Wranns. Bild: Gert Bruderer

«Herbstzeitkopflose», «Das Fenster» oder «Kaktus» heissen Eva Wranns uneinheitlich angefertigten, originellen Bilder, deren Hintersinn sich beispielsweise in der Seifenblase offenbart, die einen Kopf ersetzt.

Ausstellung mal hier, mal dort kann auch reizvoll sein

Alle vier Ausstellenden sind in den letzten Jahren öffentlich aufgetreten, unter anderem in der ehemaligen Art d’Oséra, deren Vorstand Eva Wrann angehörte. Dass mit dem Ende der Art d’Oséra und der Art Balgach zwei wichtige Möglichkeiten zu gross angelegten Ausstellungen verschwunden sind, wird zwar von manchen bedauert, doch der nun von Pro Cultura durchgeführte Anlass zeigt den Reiz von punktuell – mal hier, mal dort – geplanten Kunstausstellungen.

Franz Fischli erinnerte daran, dass das Ausstellen von Bildern immer auch einigen Mut erfordere, und philosophierte kurz über die Preise von Kunstwerken. Auf die Frage «Was ist uns das Lächeln eines Menschen wert?» kam aus dem Publikum umgehend der Ruf: «Alles.» – Abgesehen von dem Lächeln, das dem Joker ins Gesicht gezeichnet ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen