Der Räbschter Polkatreff geht in die fünfte Runde

Rheintal Von der Feierabendmusik zur Blaskapelle: Am Räbschter Polkatreff sind verschiedene Musikanten zu Gast Am 5. Räbschter Polkatreff sind die Gallus-Musikanten und die Frienisberger Blasmusikanten zu Gast. 17.10.2022, 05.00 Uhr

Die Räbschter Dorspatzen sind die Gastgeber des Polkatreffs. Bild: PD

Als sich vor einigen Jahren rund 15 Musikantinnen und Musikanten zur ersten Probe trafen, konnte sich niemand vorstellen, eines Tages in einer gestandenen Blaskapelle mit­zuspielen. Die Räbschter Dorfspatzen haben sich einen festen Platz in der Rheintaler Blaskapellenszene erspielt. Praktisch alle Gründungsmitglieder sind auch heute noch dabei.

Mit Zuwachs auf verschiedenen Registern sowie dem Gesangsduo umfasst die Formation heute 18 Mitglieder. Böhmische und mährische Blasmusik, gemischt mit verschiedensten Show-Einlagen, prägen das Programm der Räbschter Dorfspatzen.

Vor vier Jahren fand in der Progy-Halle in Rebstein der erste Räbschter Polkatreff statt. Bis dahin gab es im Rheintal kein regelmässig stattfindendes Blaskapellentreffen. So waren in der ersten Auflage ausschliesslich Formationen aus dem Rheintal mit dabei. 2019 konnte der Polkatreff in das Neuuniformierungsfest des Musikvereins Rebstein eingebettet werden. Auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 wurde der Mut der Organisatoren mit einem zahlreich am Polkatreff erschienenen Publikum belohnt. Am Sonntag, 30. Oktober, geht der Polkatreff nun in die fünfte Auflage. Zusammen mit den Gallus-Musikanten und den Frienisberger Blasmusikanten bieten die Räbschter Dorfspatzen als Gastgeber den Freunden gepflegter Blasmusik ab 10.30 Uhr in der Progy-Halle in Rebstein eine gemütlicher Runde. Die Festwirtschaft und der Saal sind ab 9.30 Uhr ge­öffnet. Reservationen werden unter www.polkatreff.ch oder zu Bürozeiten per Telefon unter 071 722 70 70 entgegengenommen. (pd)